UVPR Realiza Prova do Vestibular Unificado EaD 2023 no Domingo (16).

A Universidade Virtual do Paraná (UVPR) realizará amanhã, dia 16 de abril (domingo), a aplicação das provas do Vestibular Unificado EAD 2023. De acordo com o edital, as provas serão aplicadas no período da tarde. A abertura dos portões está marcada para às 13h, com fechamento às 13h30.

Os candidatos podem consultar os locais de prova por meio do site da CPS (Coordenadoria de Processos de Seleção da Universidade Estadual de Ponta Grossa).

De acordo com a UEPG, haverá locais de prova nas seguintes cidades: Bela Vista do Paraíso, Cascavel, Cerro Azul, Curitiba, Engenheiro Beltrão, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Ivaiporã, Jacarezinho, Laranjeiras do Sul, Londrina, Maringá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Pontal do Paraná, São João do Ivaí, Siqueira Campus, Telêmaco Borba e Umuarama.

O Vestibular Unificado EAD 2023 será realizado em apenas uma fase, com duas etapas. A 1ª fase consistirá na aplicação de uma prova de conhecimentos gerais sobre conteúdos do Ensino Médio, enquanto a 2ª fase consistirá na aplicação de uma prova de redação em Língua Portuguesa.

De acordo com o edital, a prova objetiva contará com 60 questões sobre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol), Arte, Educação Física, Biologia, Química, Matemática, História, Geografia, Filosofia e Sociologia.

Conforme as orientações, os candidatos deverão chegar aos locais de prova com antecedência. Os candidatos deverão levar documento oficial e original de identificação com foto e caneta de tinta azul ou preta fabricada em material transparente.

As inscrições para o Vestibular Unificado UVPR 2023 foram recebidas no período de 9 de fevereiro a 20 de março deste ano. Puderam se inscrever nesse processo seletivo estudantes que já tenham concluído o Ensino Médio.

Ainda de acordo com o edital, a oferta total das universidades é de 2.262 vagas em diversos cursos de graduação na modalidade de Educação a Distância (EAD). As oportunidades estão distribuídas entre as seguintes universidades do Paraná:

Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste): 150 vagas;

UEL (Universidade Estadual de Londrina): 427 vagas;

UEM (Universidade Estadual de Maringá): 905 vagas;

UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná): 150 vagas;

UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa): 480 vagas;

Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná): 180 vagas.

Ainda conforme o edital, 50% das vagas estão reservadas aos candidatos professores das

redes da educação básica que não possuem formação na área em que atuam. Os outros 50% serão assim subdivididos: 5% para candidatos com deficiência (PCD); 5% para candidatos negros independente do percurso de formação escolar; 10% para candidatos negros oriundos de Instituições Públicas de Ensino do Brasil (6o ano até o Ensino Médio), até 40% para candidatos oriundos de Instituições Públicas de Ensino do Brasil (6o ano ao Ensino Médio) e até 40% para a cota Universal.

Oferta de cursos

Os cursos contemplados são os seguintes:

UEL: Licenciatura em Computação, Tecnologia em Gestão Pública;

UEM: Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Física, Licenciatura em História, Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Letras Português-Inglês, Tecnologia em Gestão Pública;

UENP: Tecnologia em Gestão Pública;

UEPG: Licenciatura em Matemática, Tecnologia em Gestão Pública, Tecnologia em

Segurança Pública;

UNICENTRO: Tecnologia em Gestão Pública;

UNIOESTE: Tecnologia em Gestão Pública.



Resultados

De acordo com o novo cronograma, a divulgação do gabarito será também em 16 de abril, a partir das 20h, logo após a aplicação da prova. Os interessados poderão interpor recursos por meio do site da UEPG.

O cronograma indica ainda que a publicação do resultado do Vestibular Unificado EAD 2023 está prevista para o dia 28 de abril. A partir dessa data, os candidatos poderão consultar a lista de classificados para as vagas no site da UEPG.

Acesse o Manual do Candidato para mais detalhes.

