Vacina bivalente contra covid está liberada para toda população de Penedo a partir de 18 anos de idade

Secom PMP

A campanha de vacinação contra o coronavirus com o imunizante bivalente avança em Penedo para toda a população com idade igual ou acima de 18 anos.

Além da faixa etária, a vacina Pfizer Bivalente está disponível para quem ampliou seu esquema vacinal há pelo menos quatro meses, tempo que recebeu a última dose.

A aplicação da vacina que combate a cepa original do vírus e as subvariantes ômicron está disponível nos postos da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), de acordo com o cronograma mensal que pode ser conferido no instagram @saudepenedo.

Até o final da semana, a campanha de vacinação contra covid acontece no posto de saúde da Cohab e do bairro Santo Antônio na quarta-feira, 26.

Na quinta-feira, 27, chega a vez das famílias atendidas na unidade do Sesi e do Conjunto Rosete Andrade, fechando a programação de abril na sexta, 28, no posto de saúde José Edileno e na comunidade Palmeira Alta.