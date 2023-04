Vagas de Emprego Abertas nas Operadoras Hapvida, NotreDame Intermédica: Confira as Regiões e Cargos Disponíveis

A Hapvida NotreDame Intermédica, uma das maiores operadoras de planos de saúde do Brasil, anunciou recentemente a abertura de novas vagas de emprego em diversas áreas e regiões do país. A empresa tem como objetivo expandir seus serviços e, para isso, busca novos profissionais que queiram fazer parte de uma equipe inovadora e comprometida com a qualidade.

Hapvida NotreDame Intermédica abre vagas de emprego pelo país

Além de oferecer oportunidades de crescimento profissional e desenvolvimento pessoal, a Hapvida NotreDame Intermédica também proporciona aos seus colaboradores uma série de benefícios. Entre eles, destacam-se:

Plano de saúde e odontológico;







Vale-transporte;







Vale-refeição ou alimentação;







Seguro de vida;







Programa de participação nos resultados;







Entre outros.

As vagas de emprego disponíveis na Hapvida NotreDame Intermédica estão distribuídas em diversas áreas e regiões do país. Confira abaixo algumas das oportunidades disponíveis:

Analista de Recursos Humanos;







Analista de Suporte Técnico;







Auxiliar Administrativo;







Coordenador de Enfermagem;







Enfermeiro;







Médico Clínico Geral;







Técnico em Enfermagem;







Entre outras.

Para conferir todas as vagas disponíveis e seus requisitos, basta acessar o site de recrutamento e seleção. Através dele, o candidato pode se candidatar à vaga de interesse e enviar seu currículo para análise.

Como se candidatar

As vagas de emprego da Hapvida NotreDame Intermédica estão disponíveis no portal 123empregos, onde o interessado pode se candidatar gratuitamente através deste site. É necessário realizar um cadastro para ter acesso às vagas e enviar o currículo para a empresa.

Sobre a empresa

A Hapvida NotreDame Intermédica é uma das maiores empresas de saúde do Brasil, com mais de 6 milhões de clientes em todo o país. Fundada em 1979, a empresa está presente em diversas regiões e conta com mais de 50 hospitais próprios, além de clínicas, laboratórios e centros de diagnóstico.

A empresa tem como missão promover a saúde e o bem-estar das pessoas, oferecendo serviços de qualidade e atendimento humanizado. Para isso, a Hapvida NotreDame Intermédica investe constantemente em tecnologia, infraestrutura e capacitação de seus colaboradores, visando sempre oferecer o melhor aos seus clientes.

A Hapvida NotreDame Intermédica é uma empresa que valoriza seus colaboradores e busca sempre oferecer oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Se você está em busca de uma oportunidade de emprego em uma empresa sólida e comprometida com a qualidade, não perca a chance de se candidatar às vagas disponíveis.



