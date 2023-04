Muitos empresários estão acompanhando o mercado de limpeza. O mercado mundial de prestação de serviços de limpeza está em amplo crescimento. Por isso que hoje, apontaremos se vale a pena abrir uma franquia de prestação de serviços de limpeza.

Em outras palavras, os empresários deveriam considerar seriamente esse nicho de mercado antes de lançar sua própria empresa. Vale a pena iniciar uma franquia de prestação de serviços de limpeza?

O que aponta o mercado de prestação de serviços de limpeza?

A nova pandemia de coronavírus aumentou a preocupação das pessoas em manter suas casas limpas para evitar a propagação da infecção. É por isso que a indústria de prestação de serviços de limpeza está crescendo e parece que continuará assim no futuro previsível.

Dessa forma, os números da consultoria Euromonitor demonstram o efeito da pandemia no mercado, representando uma oportunidade promissora para os investidores. Além das potências globais, o mercado de limpeza também apresenta franquias econômicas que oferecem uma variedade de opções de modelos de negócios.

Quais as vantagens de abrir uma franquia de limpeza?

A força do mercado é apenas um dos muitos benefícios de abrir uma franquia de limpeza. Esta estrutura é propícia à confiança e eficiência nos negócios. Quando um novo negócio adquire um já existente, o crescimento ocorre de forma mais orgânica.

E com respaldo do franqueador, o empresário tem toda a ajuda que ele precisa.

Por exemplo, o modelo de franquia é menos complexo, portanto, acessível ao empresário inexperiente.

A localização do estabelecimento, a marca com a qual trabalha e os serviços de limpeza que podem ser agregados ao negócio são fatores relevantes. Da mesma linha, beneficia muito de ter uma marca bem conhecida na indústria. Finalmente, um baixo custo de franquia gera um lucro médio mensal respeitável está ao seu alcance.

A marca com a qual trabalha e os serviços de limpeza que podem ser agregados ao negócio são fatores relevantes. É possível dizer que franquia de limpeza fatura em média cerca de R$ 200 mil por mês. Isso vale para o valor do ativo líquido: algumas empresas terão uma margem de lucro maior do que outras. Assim, as margens podem variar de 15% a 80%, embora isso obviamente dependa do tipo de negócio e bens em questão.

Cabe ao empresário fazer uma pesquisa adequada, selecionar o negócio mais adequado e abrir sua empresa de limpeza.

O empreendedor precisa ter cautela e fazer uma extensa pesquisa de mercado antes de lançar um negócio de limpeza. Um dos primeiros passos nessa direção é realizar pesquisas sobre os serviços que planeja vender.

E é por isso que você deve comparar os vários franqueadores e correr para encontrar fornecedores confiáveis. Examine as margens de lucro que os fornecedores permitirão que você alcance da mesma maneira. Uma marca lucrativa pode ser preferível a você e vice-versa para uma marca menos conhecida, mas mais lucrativa.

Além disso, é necessário analisar:

os recursos de investimento do empresário;

o estado do mercado local e as tendências econômicas;

o local para abertura do negócio (home based, ou espaço físico próprio para a franquia).

Mesmo assim, é preciso avaliar cuidadosamente a franqueadora, a oferta de marketing, a reputação no mercado consumidor, além de outras questões que também são importantes.

Neste sentido, é possível conhecer as franqueadoras através da ABF (Associação Brasileira de Franchising), pois para fazer parte da associação, as franquias são analisadas, em sua estrutura e confiabilidade.

Outra questão de análise, é obter a COF (Circular de Oferta de Franquia) que dá todas as informações sobre a marca, bem como um plano de negócios para o possível franqueado avaliar se é esse mesmo o mercado em que deseja atuar.

O mesmo vale para decidir onde abrir sua empresa antes de lançá-la, quem são os concorrentes e quaisquer lacunas de mercado que possam ser preenchidas.

Além disso, considere investir em marketing para sua empresa, uma etapa crucial em qualquer novo empreendimento.

Portanto, abrir uma franquia de prestação de serviço de limpeza é muito lucrativo, desde que você tenha pleno conhecimento sobre a franquia e sobre os serviços que serão disponibilizados aos clientes.

Fique atento, e faça uma escolha acertada!!!