Vale-gás volta a ser pago nesta sexta (14). Veja detalhes

Milhões de brasileiros já voltaram a receber os pagamentos do programa Vale-gás nacional. Na matéria que acaba de sair hoje, você poderá ver que o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome já confirmou a retomada das liberações depois de um hiato de dois meses sem repasses.

Na última quinta-feira (13), o Governo Federal anunciou uma série de detalhes sobre os pagamentos de abril do programa social. Abaixo, separamos uma lista de perguntas e respostas mais comuns sobre o tema. Assim, o cidadão poderá tirar as suas principais dúvidas antes do início oficial dos pagamentos.

Quem poderá receber o Gás de Cozinha

Para ter direito ao Vale-gás nacional é preciso ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico. Além disso, também é importante que ao menos um integrante da família faça parte do Benefício de Prestação Continuada (BPC), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A renda per capita não pode ser de mais de meio salário mínimo.

Quem cumpre as regras recebe automaticamente?

Não. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, mesmo as pessoas que cumprem todas as regras citadas acima ainda não estão garantidas no Vale-gás. É necessário aguardar pela seleção da pasta. Novas seleções ocorrem sempre a cada dois meses.

Como saber se fui selecionado?

Para saber se você está entre os selecionados para receber o pagamento do Vale-gás neste mês de abril, não é necessário sair de casa. O cidadão pode buscar a informação através do app oficial do Bolsa Família ou do Caixa Tem. O Governo já divulgou a lista dos selecionados para este mês.

Os pagamentos

Como os pagamentos são feitos?

Os repasses do Vale-gás nacional acontecem sempre na conta poupança social digital do Caixa Tem. Quem ainda não tem um perfil oficial, ganha um automaticamente. Basta realizar o download do aplicativo de forma gratuita na loja do seu celular.

Para movimentar o dinheiro do Vale-gás nacional o cidadão pode usar o app Caixa Tem. Através da aplicação, é possível pagar contas, transferir saldos para outros bancos e até mesmo gerar um código para saque. O usuário também pode sacar a quantia pelos cartões físicos do Auxílio Brasil e do Bolsa Família.



Você também pode gostar:

O Ministério do Desenvolvimento Social confirmou que para este mês de abril o valor dos pagamentos do Vale-gás nacional será de R$ 110. O patamar corresponde a 100% do preço médio nacional do botijão de gás de 13kg nos últimos seis meses. Trata-se de um número definido pela Agência Nacional de Petróleo (ANP).

Quanto tempo tenho para movimentar o dinheiro?

Segundo as regras gerais do Vale-gás nacional, o cidadão tem um prazo de 90 dias, ou seja, três meses para movimentar o dinheiro do programa social. Vale lembrar que não é necessário usar todo o montante de uma vez. Basta uma simples movimentação neste período de tempo para que o Governo entenda que o cidadão precisa da quantia.

Preciso usar o dinheiro para comprar um botijão?

Não. Uma vez recebida a quantia, a família decide se vai usar o dinheiro para comprar um botijão, ou qualquer outro item.

Vale lembrar que o calendário usado para os pagamentos do Vale-gás nacional é basicamente o mesmo utilizado para o Bolsa Família. Os pagamentos de abril dos dois benefícios começaram ao mesmo tempo. Veja abaixo:

Usuários com NIS final 1: 14 de abril (sexta-feira);

Usuários com NIS final 2: 17 de abril (segunda-feira);

Usuários com NIS final 3: 18 de abril (terça-feira);

Usuários com NIS final 4: 19 de abril (quarta-feira);

Usuários com NIS final 5: 20 de abril (quinta-feira);

Usuários com NIS final 6: 24 de abril (segunda-feira);

Usuários com NIS final 7: 25 de abril (terça-feira);

Usuários com NIS final 8: 26 de abril (quarta-feira);

Usuários com NIS final 9: 27 de abril (quinta-feira);

Usuários com NIS final 0: 28 de abril (sexta-feira).