Valor Investimentos está EM BUSCA de profissionais; Veja!

A Valor Investimentos, empresa que atua há mais 18 anos atuando no setor financeiro e ajudando pessoas com assessoria completa credenciada à XP, está atrás de novos profissionais para compor o seu time. Dessa forma, antes de falar mais sobre a empresa, confira quais são os postos de trabalho disponíveis:

Analista Financeiro – Vitória – ES – Efetivo;

Assessor(a) de Investimentos BH – Belo Horizonte – MG – Autônomo;

Assessor(a) de Investimentos BRU – Brumadinho – MG – Autônomo;

Assessor(a) de Investimentos – Brasília – DF – Autônomo;

Assessor(a) de Investimentos CACH – Cachoeiro de Itapemirim – ES – Autônomo;

Assessor(a) de Investimentos Digital – Vitória – ES – Autônomo;

Assessor(a) de Investimentos – Goiânia – GO – Autônomo;

Assessor(a) de Investimentos JR – Brasília – DF – Autônomo;

Assessor(a) de Investimentos – Rio de Janeiro – RJ – Autônomo;

Assessor(a) de Investimentos – São Paulo – SP – Autônomo;

Assessora de Investimentos – Vaga para Mulheres – Autônomo;

Assessor(a) de Investimentos VIX – Vitória – ES – Autônomo.

Mais sobre a Valor Investimentos e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Valor Investimentos, é necessário destacar que trata-se de uma empresa com mais de 18 anos de atuação no mercado. Inicialmente com o foco na Educação financeira, ao longo dos anos se tornou um dos maiores e mais antigos escritórios vinculados à XP, sempre integrante do ranking G20.

Isto é, a Valor Investimentos é uma holding que conta com diferentes empresas com o intuito de oferecer um portfólio com cada vez mais produtos e serviços para os os clientes. Hoje em dia, está com mais de 7,5 bilhões sob custódia e possui 8 unidades físicas pelo Brasil.

