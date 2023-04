Valores de franquia da NFL: Qual time da NFL tem o maior valor de franquia?

Juando alguns dias atrás, foi noticiado que um grupo de investimento incluindo ex-astro da NBA Magic Johnson chegou a um acordo para comprar a franquia da NFL Comandantes de Washington por seis bilhões de dólares.

Esse valor pegou muitos de surpresa, pois é a maior taxa paga pela compra de um time esportivo na história, batendo o recorde de compra mais cara de um time da NFL que foi estabelecido em 2022, quando o herdeiro da fortuna do varejo do Walmart comprou o Denver Broncos por um montante de 4,6 bilhões de dólares.

Qual time da NFL tem o maior valor de franquia?

Ambos os Comandantes e a Broncos fazer o top 10 das franquias mais valiosas da NFL.

Os primeiros estão no final da lista, com os Dallas Cowboys estar no topo como o time que tem o maior valor no campeonato.

Os 10 times mais valiosos da NFL são os seguintes:

Dallas Cowboys: 7,6 bilhões de dólares Los Angeles Rams: 5,9 bilhões de dólares New England Patriots: 5,9 bilhões de dólares New York Giants: 5,4 bilhões de dólares San Francisco 49ers: 5,2 bilhões de dólares Chicago Bears: 5,0 bilhões de dólares New York Jets: 4,8 bilhões de dólares Comandantes de Washington: 4,8 bilhões de dólares Philadelphia Eagles: 4,7 bilhões de dólares Denver Broncos: 4,6 bilhões de dólares

De acordo com a Forbes, Dallas também é a primeira equipe a gerar mais de 1 bilhão de dólares em receita, principalmente graças a uma série de acordos de patrocínio, como um contrato de 10 anos com a Molson Coors no valor de 200 milhões de dólares.

Eles também arrecadaram mais de 220 milhões de dólares em receita de publicidade e patrocínio de estádios, mais que o dobro do que qualquer outro time.

Enquanto isso, conforme relatado pela referida publicação, quatro equipes – Las Vegas Raiders, Chicago Bears, Buffalo Bills e Cleveland Browns – aumentaram seu valor em mais de 40% no ano passado.

De acordo com o Sportico, o valor total das franquias da NFL, incluindo negócios relacionados a times e imóveis próprios, foi de US$ 132 bilhões no ano passado.

Cada franquia teve um valor médio de 4,1 bilhões de dólares, o que representa um aumento de 18% em relação a 2021.