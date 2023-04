‘Vanderpump Rules’ Tom Sandoval torna-se nuclear no Arizona Resort

Quando chove, transborda e, por por Tom Sandovalisso significa apenas mais e mais drama.

A estrela de “Regras de Vanderpump” levou sua aparentemente interminável saga de trapaça para o Instagram na noite de segunda-feira e criticou o Miraval Resorts and Spas por sugerir que ele ficaria em um de seus locais esta semana.

Tom escreveu: “Estou muito desapontado com @MiravalResorts @MiravalArizona e sua decisão de postar em sua conta do Instagram no fim de semana passado, aludindo a minha permanência lá esta semana.”

Ele continuou: “Eles afirmam ser um refúgio para o bem-estar e a melhoria. Mas isso é obviamente falso. Eles preferem alimentar a negatividade e o espetáculo que engolfaram minha vida.”

Tom continuou dizendo que planejou uma viagem ao resort para ter um pouco de paz e sossego, mas Miraval “não é o lugar para isso”. Ele também deu “um grito especial ao gerente geral” por não assumir a responsabilidade por sua equipe postar a mensagem, que era de “mau gosto”.

Na mensagem já deletada, Miraval Arizona deu a entender que Tom estaria visitando seu spa, compartilhando uma imagem de um bar vazio com uma legenda que refletia a letra da música tema do VPR: “Você sabe que é a nossa hora, estes são os melhores dias da nossa vida”.

Para conectar os pontos… Raquel se internou em um centro de saúde mental no final da semana passada, e os fãs especularam que ela estava indo para Miraval. Outro boato sugeria que Tom se juntaria a ela. Então parece que Miraval estava jogando com a especulação, e parece que Tom realmente planejou estar lá.

Como você sabe, Tom está na mira de um escândalo de traição que abalou todo o elenco de ‘VPR’. TMZ divulgou a história no início de março … Tom acabou com seu relacionamento de 9 anos com sua namorada Ariana Madix depois que ele teve um caso tórrido com um colega de elenco, Raquel Leviss. Nossas fontes dizem que Madix, que também participa regularmente do programa, soube do romance quando ela vasculhou o celular de Tom e encontrei textos impróprios entre ele e Raquel.