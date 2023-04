Vanessa Bryant compartilha comovente homenagem ao falecido marido Kobe em seu 22º aniversário

Tele esposa do falecido Kobe Bryant compartilhou uma comovente homenagem a ele no que é seu 22º aniversário de casamento.

A postagem mostrava uma foto da dupla reunida em Florença e Vanessa Bryant legendou a imagem ‘Feliz aniversário, baby. Eu te amo @kobebryant #22’.

Kobe passou a infância na Itália e visitava regularmente o país com a esposa, sendo também fluente no idioma.

O casal ficou noivo pela primeira vez quando Vanessa tinha apenas 18 anos e eles se casaram em 2001. Houve respostas de alguns amigos próximos de Vanessa‘s para a postagem no Instagram, bem como da estrela do New York Liberty Sabrina Ionescu.

Esta última homenagem vem depois Vanessa escreveu uma emocionante carta de aniversário para Kobe em seu aniversário de 44 anos.

“Para meu bebê ~ feliz aniversário. Eu te amo e sinto sua falta mais do que posso explicar. Desejo a você e Gigi estavam aqui para celebrar VOCÊ! Eu gostaria de poder fazer para você sua comida favorita ou um bolo de aniversário com meu Gigi. Sinto falta dos seus grandes abraços, seus beijos, seu sorriso, sua risada alta e profunda”, escreveu ela em um post no Instagram.

“Sinto falta de te provocar, te fazer rir e estourar sua bolha. Sinto falta de você sentar no meu colo como meu bebezão que você é. Penso o tempo todo no seu carinho e paciência. Penso em tudo que você faria em situações para me ajude a lidar com tudo que for lançado em meu caminho.”

O que aconteceu com Kobe Bryant?

A tragédia atingiu o Bryant família em 2020 quando Kobe e sua filha, Giannaforam mortos em um acidente de helicóptero.

VanessaA postagem do Instagram de continuou dizendo: “Nossas vidas parecem tão vazias sem você e Gigi. Estou completamente quebrado por dentro. Por mais que eu queira chorar, coloco um sorriso no rosto para fazer os dias de nossas filhas brilharem um pouco mais. Eu não sou o forte, eles são. Eles são fortes e resistentes. Tenho certeza que você está orgulhoso deles. Eles colocam um sorriso no meu rosto todos os dias.”