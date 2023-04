Vantagem Biden Medicare: Por que as reformas do Medicare estão atrasadas?

Tele administração Biden atrasou as mudanças propostas para Vantagem do Medicare planos, que visavam combater a fraude no programa de gestão privada, devido à pressão da indústria de seguros.

Vantagens do Medicare pOs lans são conhecidos por empilhar diagnósticos para fazer os pacientes parecerem mais doentes do que são, a fim de obter pagamentos maiores do governo federal. Estima-se que os pagamentos indevidos aos planos Medicare Advantage totalizaram US$ 11,4 bilhões no ano fiscal de 2022.

O administração de Biden A decisão de introduzir gradualmente as mudanças do Medicare Advantage ao longo de três anos desapontou aqueles que esperavam por uma reforma imediata.

O Melhor Aliança Medicareum grupo de lobby do Medicare Advantage, gastou $ 13,5 milhões em publicidade desde o início do ano, visando mercados com corridas competitivas para o Senado em 2024.

Reformas de vantagens do Medicare atrasadas apesar de acusações de desinformação de lobistas da indústria

Esta campanha de lobby foi acusada de espalhar desinformação sobre as mudanças propostas. Apesar do atraso, o CMS projetou na sexta-feira que, de acordo com as regras finalizadas, os planos Medicare Advantage verão um aumento de pagamento de 3,32% em 2024, quase US$ 14 bilhões, em comparação com este ano.

O aumento de pagamento virá como Seguradoras do Medicare Advantage estão enfrentando crescente escrutínio de legisladores progressistas sobre suas práticas comerciais, incluindo superfaturamento generalizado, uso de inteligência artificial para interromper o atendimento ao paciente e negações de atendimento necessário.

O atraso foi criticado por alguns legisladores e grupos de defesa, que argumentam que as mudanças propostas deveriam ter sido implementadas. imediatamente a fim de coibir as práticas abusivas das seguradoras privadas do Medicare.