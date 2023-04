Vantagens e Desvantagens do Cartão de Crédito das Lojas Americanas

Maior limite – A rede da Lojas Americanas proporciona aproximadamente duas vezes mais limite para o uso do cartão nas compras parceladas exclusivamente no site;

Sem anuidade – O cliente do Cartão Americanas tem a chance de não pagar nenhuma anuidade. Para isso, ele precisa se cadastrar no site e receber as newsletters da rede. De tempos em tempos, um e-mail é encaminhado informando a respeito da promoção. Dessa forma, é preciso ficar atento para não perder a oportunidade. Do contrário, a cobrança é mensal no valor de R$ 13,08;