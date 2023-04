Varredura da Maratona de Boston para o Quênia, mas Kipchoge não é o favorito

Ddefendendo o campeão da Maratona de Boston Evans Chebet não estava focado em vencer Eliud Kipchoge, recordista mundial considerado o maior maratonista de todos os tempos.

Conquistar o percurso era o objetivo.

Chebet venceu a maratona mais antiga e prestigiada do mundo na segunda-feira pelo segundo ano consecutivo, deixando Kipchoge para trás em Colina do Coração Partido para estragar a tão esperada estreia do duas vezes medalhista de ouro olímpico e vencer em 2 horas, 5 minutos e 54 segundos.

Geay vice-campeão

Gabriel Geay da Tanzânia venceu uma corrida a pé pelo segundo lugar, terminando 10 segundos atrás do vencedor e dois segundos à frente do queniano Benson Kipruto. Kipchoge terminou em sexto – apenas sua terceira grande derrota na maratona, com 12 vitórias.

“Quando corremos, não corremos contra um indivíduo”, disse Kipruto, vencedor de 2021 e parceiro de treino de Chebet. “Quando acordamos esta manhã, estávamos indo para uma corrida, não para um indivíduo. … E foi isso que aconteceu.”

Helen Obiriduas vezes medalhista olímpica de prata nos 5.000 metros, venceu a prova feminina em 2h21min38seg para completar a varredura queniana. Amane Beriso da Etiópia ficou em segundo lugar, 12 segundos atrás, seguido sete segundos depois por Israel Lonah Salpeter.

“Tentei ser paciente e esperar o momento certo para acontecer”, disse Obiri, que terminou em sexto no outono passado em Nova York em sua estreia na maratona. “Hoje foi a minha vez.”

Foi a terceira varredura queniana consecutiva. Obiri é o 15º queniano a vencer a divisão roca desde 1966. Chebet é o 25º campeão queniano masculino e o quarto consecutivo; ele é o primeiro homem a defender seu título de Boston desde que Robert Kipkoech Cheruiyot venceu três vitórias consecutivas em 2006-08.

O tempo de Chebet foi o sexto mais rápido da história do percurso. Kipchoge terminou em 2h09min23s, a maratona mais lenta de sua carreira.

“Em uma maratona tudo pode acontecer”, disse Obiri sobre a corrida masculina. “Era um campo forte e todos estavam lá para correr.”

Chebet estava em um pelotão de chumbo que derrubou Kipchoge por volta da milha 20, logo depois que ele perdeu sua garrafa em um posto de água. Geay, Kipruto e Chebet se afastaram com cerca de três milhas restantes, e Chebet fez sua jogada na milha final.

“A maioria deles explodiu. Até Eliud Kipchoge explodiu”, disse Scott Fauble, que terminou em sétimo e foi o melhor americano. “Eu quase o peguei.”

Kipchoge esperava adicionar uma vitória na Maratona de Boston ao seu currículo sem precedentes. O homem de 38 anos venceu quatro das seis principais maratonas; Boston é o único em que ele competiu e não conseguiu vencer. (Ele nunca correu em Nova York.) Ele também quebrou 2 horas em uma exposição em um parque de Viena.

Lutando contra o vento contrário e a chuva que umedeceu as estradas, Kipchoge correu na liderança desde o início em Hopkinton até a série de subidas conhecidas coletivamente como Heartbreak Hill. Mas, para surpresa dos torcedores alinhados ao longo da Boylston Street para o chute final, ele não estava entre os três líderes.

“Eu vivo para os momentos em que posso desafiar os limites”, disse Kipchoge em um comunicado distribuído pelos organizadores da corrida. “Nunca é garantido, nunca é fácil. Hoje foi um dia difícil para mim. Eu me esforcei o máximo que pude, mas às vezes devemos aceitar que hoje não era o dia de empurrar a barreira para uma altura maior.”

Ele também parabenizou os vencedores e agradeceu aos torcedores pelo apoio.

“Nos esportes você ganha e perde e sempre há um amanhã para um novo desafio”, disse Kipchoge, que declarou uma meta de vencer as seis principais maratonas, mas não anunciou nenhum plano na segunda-feira. “Animado para o que vem pela frente.”

Marcel Abraço da Suíça venceu a corrida em cadeira de rodas masculina em tempo recorde – sua sexta vitória aqui. A americana Susannah Scaroni conquistou seu primeiro título em Boston, apesar de ter que parar cedo para apertar uma roda que começou a balançar no asfalto esburacado.

“É melhor encostar perdendo aquele tempo apertando”, disse ela. “A velocidade que você perde quando a roda está (solta) é muito maior do que o tempo que você perderia se não a apertasse. Fiquei desapontado. Apenas tentei voltar ao … ritmo o mais rápido que pude.”

Kae Ravichandran terminou em 2:38:57 para vencer a nova categoria não binária, que incluiu 27 participantes. O vice-campeão Cal Calamia, que usava um emblema transgênero em sua camiseta, disse que ouviu os espectadores torcendo por eles durante todo o percurso.

“Ser capaz de fazê-lo desta forma, nesta categoria, torna-o muito mais especial”, disse Calamia, que estava a correr a sua sexta maratona e a primeira em Boston. “Saber quanto trabalho foi necessário para obter essa categoria – de certa forma, já foi uma vitória.”

Também concorreram o ex-capitão do Boston Bruins, Zdeno Chara, que terminou em 3h38min23seg, e o famoso chef Daniel Humm, com o tempo de 2h58min53seg. A medalhista de ouro do tênis olímpico Monica Rakitt, que era conhecida como Monica Puig quando venceu os Jogos do Rio, vestiu o babador nº 2016 e terminou em 3:49:47.

O vencedor do Troféu Heisman, Doug Flutie, que vestiu o número 22 no Boston College e o número 2 durante grande parte de sua carreira na NFL, teve o número 222 ao terminar em 5:28:34.

Chara, que usava o número 33 para os Bruins, tinha o número de peito 3333.

Ninguém recebeu o número de peito 2013 em memória dos atentados na linha de chegada de 2013 que mataram três pessoas e feriram centenas. A corrida incluiu 264 membros da comunidade One Fund – os feridos pelo ataque, seus amigos e familiares e instituições de caridade associadas a eles.

A cidade comemorou o aniversário em uma cerimônia no sábado.

Um cachorro robótico chamado Stompy, pertencente ao Departamento de Segurança Interna, patrulhou a linha de partida antes do início da corrida, seguido por fotógrafos que capturaram a visão peculiar. Autoridades disseram que não havia ameaças conhecidas.

Às 6h, o diretor da corrida, Dave McGillivray, enviou um grupo de cerca de 20 pessoas da Guarda Nacional de Massachusetts para fazer a trilha no feriado estadual do Dia dos Patriotas, comemorando o início da Guerra Revolucionária.

O capitão Kanwar Singh, 33, de Malden, Massachusetts, disse que a corrida o lembra da resiliência de Boston.

“Dez anos atrás, a cidade parou. É um retorno incrivelmente forte, como um grupo unido”, disse ele. “Eu digo às pessoas, nunca apostem contra os bostonianos.”