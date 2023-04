Veja as Novas Oportunidades do Colégio Nota 10!

O Colégio Nota 10, rede de ensino que nasceu em 1990 com o objetivo de construir projetos pedagógicos transformadores, gerando nos estudantes pleno desenvolvimento acadêmico e ampla consciência para fazer boas escolhas, está atrás de novos profissionais no estado. Dito isso, antes de falar mais, confira quais são os cargos ofertados:

Auxiliar de Limpeza – Campo Grande – MS – Efetivo;

Auxiliar de Limpeza – Dourados – Mato Grosso do Sul – Efetivo;

Bibliotecário (a) – Campo Grande – MS – Efetivo;

Jovem Aprendiz – Campo Grande – Mato Grosso do Sul – Aprendiz.

Mais sobre o Colégio Nota 10 e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre o Colégio Nota 10, é válido frisar que a rede está presente no estado do Mato Grosso do Sul. A escola é responsável pela missão de transformar sonhos em realidade por meio de uma educação de excelência, desenvolvendo habilidades e competências no educando para que construa sua própria identidade e atue na sociedade de forma empática e sustentável.

Além disso, a construção de resultados, que nascem da parceria entre escola e família e dependem, sobretudo, da missão que a instituição se propõe a realizar, transcende no Colégio Nota 10. Por fim, para alcançar o seu objetivo, conta com um time apaixonado pelo poder transformador da educação e que entende o que é ser escola hoje, se preocupando, em primeiro lugar, com os alunos.

