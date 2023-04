veja as profissões mais bem pagas

O Ministério do Trabalho fez um levantamento, com intuito de mostrar as profissões com os maiores e menores salários médios de admissão com carteira assinada. O levantamento foi feito com relação ao mês de fevereiro.

É importante destacar que os valores não representam o salário médio da profissão como um todo, apenas o salário médio inicial das contratações de fevereiro. Além disso, em alguns casos específicos o valor pode parecer muito alto ou muito baixo. Isso ocorre pois, naquele mês em questão podem ter ocorrido poucas contratações, de empresas que pagam muito ou pouco, o que altera a média.

Sendo assim, confira a seguir os 10 maiores salários de contratação no mês de fevereiro de 2023:

Diretor de Produção e Operações da Indústria de Transformação, Extração Mineral e Utilidades R$ 32.508,77;

Professor de Geografia do Ensino Superior R$ 28.628,43;

Diretor de Recursos Humanos R$ 27.567,84;

Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) R$ 27.268,11;

Engenheiro Aeronáutico R$ 25.243,41;

Diretor Comercial R$ 25.085,55;

Diretor de Serviços de Informática R$ 22.732,22;

Diretor de Compliance R$ 22.342,16;

Diretor de Operações de Serviços de Transporte R$ 20.805,38;

Diretor de Marketing R$ 19.278,00.

Menores salários de admissão em fevereiro

Além da lista com os maiores salários médios de admissão, o levantamento do Ministério do Trabalho também traz os menores salários dessa situação. Confira a seguir:

Professor de Linguística e Linguística Aplicada: R$ 983,08;

Condutor de Processos Robotizados de Pintura: R$ 1.029,34;

Trabalhador da Cultura de Fumo: R$ 1.201,79;

Trabalhador da Exploração de Castanha: R$ 1.226,01;

Carregador (Aeronaves): R$ 1.228,64;

Gandula: R$ 1.236,91;

Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo: R$ 1.277,18;

Agente Indígena de Saúde: R$ 1.299,43;

Camareiro de Embarcações: R$ 1.299,43;

Agente Indígena de Saneamento: R$ 1.302,00.

É importante lembrar que a lista disponibilizada pelo Ministério do Trabalho contém os 50 maiores e os 50 menores salários médios de admissão. Caso deseje ver a lista completa, basta acessar o site oficial do órgão.

Valor médio de contratação caiu

O salário médio de admissão em fevereiro ficou em R$ 1.978,12, o que representa uma queda de 2,47%, ou de R$ 54,14. Desta maneira, o mesmo valor médio em janeiro havia ficado em R$ 2.028, 27.

Os dados são do novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Esse cadastro monitora os empregos formais no Brasil. Nesse sentido, em fevereiro, 242 mil vagas de emprego foram criadas no país, com o setor de serviços se destacando (164,2 mil vagas criadas).

O levantamento também traz os salários médios de admissão por agrupamentos de atividades. Sendo assim, o setor da administração pública e TI apresentam os maiores salários médios, que ficaram em R$ 2.289,39 e R$ 2.094,21 respectivamente.