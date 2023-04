Veja as Regras Atualizadas para a Aposentadoria

A Reforma da Previdência trouxe mudanças significativas para os trabalhadores e contribuintes brasileiros que desejam se aposentar pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). É importante estar atento às novas regras, especialmente no que diz respeito à aposentadoria por idade mínima.

A saber, para se aposentar pelo INSS é preciso contribuir por um determinado período e atingir uma certa idade, de acordo com a categoria do trabalhador. No entanto, as regras para aposentadoria por idade mínima estão passando por alterações, o que pode gerar dúvidas na hora de solicitar o benefício.

Portanto, é fundamental verificar quais são as novas regras do INSS para a concessão da aposentadoria e entender o processo de solicitação. Vale lembrar que a aposentadoria proveniente da Previdência Social garante o pagamento mensal aos trabalhadores que contribuíram durante um determinado período de suas vidas.

Confira as novas regras do INSS

Como já dito anteriormente, a Reforma da Previdência alterou as regras para a aposentadoria por idade mínima, trazendo mudanças significativas para os possíveis segurados do INSS. Vale informar que as alterações dizem respeito apenas ao tempo de atividade urbana, enquanto as regras para a aposentadoria por tempo de atividade rural permaneceram as mesmas. As novas exigências são as seguintes:

Homens que começaram a contribuir antes da Reforma precisam ter 65 anos de idade e 15 anos de contribuição;

contribuir Homens que começaram a contribuir após a Reforma precisam ter 65 anos de idade e 20 anos de contribuição;

Mulheres precisam ter 62 anos de idade e 15 anos de contribuição.

A solicitação da aposentadoria pode ser feita online por meio do aplicativo “Meu INSS” disponível gratuitamente para aparelhos Android e iOS. Para isso, basta clicar na opção “Novo Pedido”, digitar o nome do serviço/benefício desejado e seguir as instruções disponibilizadas pela plataforma.

Pagamento dos benefícios

No dia 24, o INSS começou a liberar os benefícios de abril aos segurados. A ordem dos pagamentos leva em consideração o número final do benefício dos cidadãos. Além disso, o cronograma de pagamento dos segurados que recebem um salário mínimo é diferente dos beneficiários que recebem mais de um salário mínimo nacional.

Segurados que recebem um salário mínimo

Final do número do benefício: Data de pagamento: 1 24/4 2 25/4 3 26/4 4 27/4 5 28/4 6 2/5 7 3/5 8 4/5 9 5/5 0 8/5

Segurados que recebem mais de um salário mínimo

Final do número do benefício: Data de pagamento 1 e 6 2/5 2 e 7 3/5 3 e 8 4/5 4 e 9 5/5 5 e 0 8/5

Os pagamentos dos benefícios do INSS referentes ao mês de abril já estão disponíveis para consulta através do aplicativo Meu INSS. Além disso, os beneficiários também podem verificar os valores e datas de pagamento por outros meios, como o site oficial do INSS ou ligando para o telefone 135, que funciona de segunda a sábado das 7h às 22h.



Neste mês, o INSS anunciou também as datas de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário para os segurados. Diferente dos anos anteriores, a primeira parcela não será antecipada em 2023. Segundo o calendário divulgado, o primeiro pagamento será feito a partir do dia 25 de agosto.