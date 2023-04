Veja como ganhar 1 ano de conta de energia gratuita

Já imaginou passar o resto do ano de 2023 sem se preocupar em pagar a conta de energia? Uma das maiores companhias de energia elétrica do Brasil, a CPFL Energia, informou que realizará um sorteio para que os cidadãos concorram a um ano de energia de elétrica gratuita. De acordo com informações oficias da ação “Um Ano de Luz“, todos os titulares de fala que realizarem o pagamento via PIX estarão, automaticamente, participando do sorteio.

A saber, a promoção foi iniciada na última segunda-feira (03) e deve seguir até o dia 2 de julho. Atualmente, a companhia atende nos seguintes Estados: São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. De acordo com informações oficias, um total de 60 prêmios serão sorteados aos participantes, que devem garantir as contas de luz gratuitas por um ano, com limite mensal de até R$ 300.

Como participar do sorteio?

Primeiramente, para participar da ação “Um Ano de Luz” da CPFL, é necessário que o cidadão realize o seu cadastro no site da companhia e concorde com os termos de regulamento. Dessa forma, após se cadastrar na promoção, a cada conta de energia paga com PIX durante o período da campanha, um novo número da sorte será liberado para o titular.

Além disso, o titular que atualizar os dados pessoais, como e-mail e número de telefone, enquanto faz a inscrição no site, pode gerar mais três números da sorte, aumentando ainda mais as chances de ser premiado e ser isento de pagar as contas de energia pelo período de um ano.

De acordo com informações oficiais, o sorteio será realizado pela Loteria Federal e os contemplados serão divulgados no site oficial da CPFL. A companhia disponibilizará um total de R$ 200 mil em prêmios. A saber, segundo o diretor comercial da empresa, Rafael Lazzaretti, mais de 1 milhão de brasileiros já efetuam o pagamento da conta de luz via PIX. Em 2022, o aumento do pagamento nessa modalidade foi de 93%.

Como receber desconto na conta de luz em abril

Os brasileiros que não puderem participar do sorteio ou que não forem premiados, podem ter acesso a um desconto na conta de energia por meio do programa social do Governo, o Tarifa Social de Energia Elétrica. A saber, o programa garante às famílias de baixa renda descontos nas tarifas relacionadas à conta de luz.

O Tarifa Social possibilita a redução das taxas CDE (Conta de Desenvolvimento Energético) e do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), tal como reduz o valor da conta com base no gasto de energia mensal. De acordo com dados oficiais do Governo, cerca de 23 milhões de famílias já são atendidas pelo programa social.

Desconto pelo Tarifa Social

Primeiramente, é importante salientar que no programa Tarifa Social a porcentagem de desconto varia de acordo com o consumo de energia na residência da família. Nesse sentido, quanto menor for o consumo, maior será o desconto.

Tabela de desconto:

Consumo de até 30 kWh por mês – 65%;

Consumo entre 31 e 100 kWh por mês – 40%;

Consumo entre 101 e 220 kWh por mês – 10%.

As famílias indígenas e quilombolas recebem descontos maiores em suas contas de energia.



Confira a tabela de desconto para esse grupo:

Consumo de até 50 kWh por mês – 100%;

Consumo entre 51 e 100 kWh por mês – 40%;

Consumo entre 101 e 220 kWh por mês – 10%.

Quem tem direito ao desconto?

De acordo com as regras do programa, para receber os descontos é necessário:

Ser deficiente e beneficiário do BPC (Benefício de Prestação Continuada); ou

Ser idosos com 65 anos ou mais;

Compor família inscrita no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal);

(Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal); Ter renda familiar mensal por pessoa igual ou inferior a meio salário mínimo (R$ 606); ou

Ter renda bruta mensal de até três salários mínimos (R$ 3.363), tendo um membro da família portador de doença ou com deficiência grave precisando de uso permanente de aparelhos elétricos para tratamento.

Como garantir o desconto na conta de energia?

Para ser beneficiada pelo Tarifa Social de Energia Elétrica, a família deve ser selecionada pelo governo, por meio do CadÚnico. Assim, é necessário que os seus dados estejam disponíveis no banco de dados.

Quem pode se inscrever no CadÚnico:

Famílias com renda per capita mensal de até meio salário mínimo (R$ 606);

Famílias com renda bruta mensal de até três salários mínimos (R$ 3.636);

Famílias com renda superior as mencionadas, mas que precisam da inscrição para concessão de medida específica;

Famílias em situação de rua – cidadão só ou acompanhado.