veja como solicitar benefícios mesmo no feriado

Atenção ao aviso, beneficiários do INSS! Neste feriadão de Páscoa, nenhuma agência do Instituto Nacional do Seguro Social vai abrir no Brasil.

A saber, por causa do feriado de Páscoa, todos os pontos físicos de atendimento estarão fechados. O contato humano através do sistema do telefone 135 também não vai funcionar nesta data. Assim, os segurados precisam se programar.

Segundo o INSS, mesmo que os atendimentos humanos presenciais e remotos não funcionem na sexta (7), o cidadão pode usar outros métodos para solicitar um benefício previdenciário. Mesmo na Sexta-Feira Santa, o indivíduo poderá realizar o pedido usando o sistema do app do Meu INSS, que não deve sair do ar mesmo no feriado.

Abaixo, você pode conferir o passo a passo para a solicitação do benefício através do aplicativo.

Abra o app ou site oficial do Meu INSS; Digite o seu CPF e a senha para entrar na sua conta. Caso ainda não tenha uma senha, é necessário criar uma do zero; Clique na opção Novo Pedido; Clique na opção do seu interesse. Por exemplo: “aposentadoria”; Clique na opção de aposentadoria que você deseja; Informe os dados pessoais exigidos; Lei atentamente o texto que aparece na tela; Clique em avançar obedecendo as instruções do sistema; Anote o número de protocolo gerado;

Neste processo, é muito importante informar corretamente o seu endereço de e-mail e numero de celular. É através destes meios que será possível saber como anda o seu procedimento de solicitação.

Além da solicitação de benefícios

Vale lembrar que além de solicitações de benefícios previdenciários, o cidadão também pode usar o app ou site oficial do Meu INSS para realizar uma série de outras atividades.

Veja abaixo

requerer benefícios;

emitir extratos;

cumprir exigências;

agendar atendimento presencial.

O cidadão também poderá usar o aplicativo do Meu INSS para contatar a assistente virtual Helô. O robô pode sanar algumas dúvidas mesmo no feriado.

GRANDE AVISO GERAL para os beneficiários do INSS

Como dito, agências físicas do INSS não estarão funcionando neste feriadão de Páscoa. Na quinta-feira (6), o funcionamento aconteceu normalmente tanto nos pontos físicos, como também nos atendimentos humanos através do número 135.

O Instituto afirma que os contatos humanos por telefone serão retomados já no sábado (8), com funcionamento marcado para ocorrer das 7h às 22h, como acontece em todos os dias de atendimento normal.



Já as agências físicas só voltam a funcionar na segunda-feira (10). Esta é uma informação importante para que o cidadão não perca tempo se dirigindo para um ponto físico em um dia que o sistema não vai abrir.

Problemas de instabilidade

É importante lembrar que nas últimas semanas, o sistema do app do Meu INSS está recebendo uma série de críticas. Segurados estão usando as redes sociais para indicar que vários procedimentos disponíveis estão apresentando instabilidade.

O Instituto explica que está em processo de substituição da rede de internet, e este procedimento está gerando uma certa demora no atendimento. É natural que o problema também aconteça na Sexta-Feira Santa.

Uma dica é tentar realizar a solicitação do benefício previdenciário em um horário de menos pico, como o início da manhã, ou o final da noite, por exemplo.