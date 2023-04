Veja lista de bancos que devem oferecer o consignado

O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) já bateu o martelo e definiu um novo aumento no teto da taxa de juros para o consignado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os membros do grupo decidiram que o patamar vai subir de 1,70% para 1,97% ao mês. A alteração fez com que vários bancos anunciassem o retorno ao crédito.

No início do mês, o mesmo CNPS tinha decidido reduzir a taxa máxima de juros de 2,14% para 1,70%, fazendo com que boa parte dos bancos privados e públicos tivessem optado por se retirar da linha. Neste processo de ida e volta das instituições financeiras, uma dúvida fica no ar: afinal, quem realmente vai oferecer o consignado do INSS?

Veja abaixo a lista mais atualizada de bancos e outras instituições financeiras que já decidiram retomar o consignado do INSS depois do aumento do teto da taxa de juros:

Banco Pan;

Santander Brasil;

C6 Bank;

Caixa Econômica Federal;

Banco do Brasil;

Bradesco.

Note que estes são bancos que já anunciaram que voltaram ao sistema do consignado depois da decisão do Governo. Contudo, é importante atentar para o teor do retorno. Em alguns casos, a instituição pode ainda esperar mais algumas semanas até que o INSS publique a instrução normativa confirmando o aumento da taxa de juros.

É preciso lembrar também que cada um destes bancos possui a sua própria regra interna. Assim, eles podem definir qualquer taxa de juros para operar a linha, desde que ela não passe de 1,97% ao mês, patamar que acabou de ser definido pelo CNPS na reunião desta semana.

Itaú

Perceba que na lista acima não há o nome do Itaú/Unibanco. Esta foi uma das instituições que ofereciam o crédito consignado antes de toda a confusão envolvendo a definição da taxa de juros. Eles se retiraram do sistema e até agora não definiram se podem voltar a operar a linha.

“O Itaú informa que aguarda a atualização do sistema da Dataprev para retomar a oferta de crédito consignado para beneficiários do INSS conforme as condições atuais”, diz nota enviada pelo banco.

Mesmo que ainda falte uma confirmação oficial, a instituição deixa claro que está esperando apenas alguns detalhes, e que o mais provável é que ela se junte aos demais bancos no retorno do oferecimento do consignado para segurados do INSS.

O consignado

O consignado é uma espécie de empréstimo voltado para as pessoas que fazem parte do INSS. A ideia é que, ao contrário dos créditos comuns, o desconto seja feito diretamente na fonte de renda mensal do cidadão.

Um aposentado que solicita o consignado, por exemplo, passa a ter que quitar a dívida na forma de descontos mensais nas parcelas do benefício previdenciário. Até que ele quite o valor completo, vai receber menos todos os meses.

Retorno dos bancos



Dentro do Palácio do Planalto, o retorno dos bancos ao sistema do consignado está sendo comemorado. Depois de dias de tensão, o Governo Federal conseguiu chegar em um acordo com representantes de instituições financeiras para a manutenção do oferecimento do crédito.