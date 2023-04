Veja o Cronograma de Reembolso do Imposto de Renda

À medida que o prazo final para a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) se aproxima, muitos contribuintes ficam ansiosos para descobrir se terão direito à restituição.

Apesar disso, é importante lembrar que a restituição não é um benefício concedido a todos os que enviam a declaração. O valor a ser restituído depende de vários fatores, como, por exemplo, o patrimônio do contribuinte e as despesas dedutíveis.

Após a conclusão da declaração, o sistema da Receita Federal informa se há valores a serem restituídos ou a pagar. Vale ainda lembrar que o pagamento do imposto é realizado por meio de desconto direto na folha de pagamento dos contribuintes.

Veja como a restituição do Imposto de Renda ocorre a seguir!

Restituição do Imposto de Renda 2023

Neste ano, a Receita Federal espera receber aproximadamente 39,5 milhões de declarações do Imposto de Renda. No entanto, como já dito anteriormente, é importante destacar que nem todos os contribuintes terão direito à restituição do IRPF.

Em suma, a restituição é realizada para aqueles que pagaram um valor superior ao devido, resultante dos gastos dedutíveis que geram descontos no valor final do imposto. Isso significa que os contribuintes receberão o valor excedente em forma de restituição.

Veja o cronograma das restituições neste ano:

Lote: Liberação da restituição: 1º 31 de maio 2º 30 de junho 3º 31 de julho 4º 31 de agosto 5º 29 de setembro

De acordo com informações disponibilizadas pela Receita Federal, o reembolso deste ano deve seguir o mesmo padrão dos anos anteriores, com cinco lotes de pagamento. Além disso, aqueles que têm direito à compensação, mas não estão incluídos no calendário, o pagamento será realizado retroativamente.

Entrega da declaração do Imposto de Renda 2023

Em 2023, a data limite para a entrega da declaração do Imposto de Renda é 31 de maio, e aqueles que não cumprirem o prazo estabelecido estarão sujeitos a penalidades e multas. A declaração pode ser enviada pela internet por meio do gov.br de nível prata ou ouro.

Hoje também é possível enviar a declaração do Imposto de Renda por meio do programa disponível nos canais oficiais da Receita Federal. Na plataforma os contribuintes têm acesso a declaração pré-preenchida, que pode facilitar bastante o processo.

Isenção do Imposto de Renda 2023



Segundo informações divulgadas pelo Governo Federal, a nova isenção do Imposto de Renda será oficialmente atualizada nos próximos dias. O Ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT), confirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá assinar uma Medida Provisória (MP) até o dia 1º de maio.

De acordo com o referido ministro, a isenção do Imposto de Renda deve aumentar de R$ 1,9 mil para R$ 2.640. Esse valor foi escolhido por ser exatamente equivalente a dois salários mínimos, que também serão reajustados por Lula de R$ 1.302 para R$ 1.320 ainda neste ano.

O ministério da Economia ainda informou que este aumento na isenção do Imposto de Renda deve causar um impacto de R$ 3,2 bilhões na economia brasileira em 2023. Em contrapartida, no próximo ano, o impacto será de R$ 6 bilhões.