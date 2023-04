Veja o passo a passo de como ATUALIZAR seu CPF

Os contribuintes já podem realizar o envio da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2022/2023. Portanto, é muito importante que os cidadãos façam a inscrição ou atualizem o Cadastro de Pessoa Física (CPF). Atualmente, os cidadãos podem contar com as agências dos Correios de todo o país para realizar o procedimento. É válido salientar que o documento é extremamente necessário para a entrega da declaração do tributo.

Nos Correios, os cidadãos podem regularizar o CPF, bem como alterar dados e inscrição. A saber, a Receita Federal utiliza o documento para identificar o cidadão. Portanto, embora não seja necessário estar com o CPF físico em mãos, é preciso que se tenha o número de inscrição disponível em diversas situações.

Atualização do CPF

A nova emissão ou atualização do CPF pode ser feita em qualquer agência dos Correios. As pessoas com idade entre 18 a 69 anos precisam apresentar o título de eleitor, alistamento eleitoral ou protocolo de inscrição ou certidão da Justiça Eleitoral comprovando a não obrigatoriedade do alistamento.

No entanto, para os jovens menores de 18 anos, a emissão do CPF deve ser feita por um representante legal. Para isso, será necessário apresentar a certidão de nascimento ou carteira de identidade. Caso seja tutor, curador ou representante legal, será necessário apresentar o documento que atesta a guarda pelo incapaz. O valor cobrado pela emissão é R$ 70.

CPF como único registro no país

Após as mudanças realizadas recentemente, o CPF passará a ser utilizado como único documento de identificação pessoal dos brasileiros. A alteração foi feita no número da Carteira de Identidade Nacional. Dessa forma, a partir deste ano, o CPF deve estar presente em todos cadastros e documentos dos órgãos públicos.

De acordo com a nova determinação, o CPF deverá ser utilizado em todos os documentos, como certidões, seja as de casamento, nascimento e óbito, além de identificação frente ao Instituto Nacional do Seguro Social, no Número de Inscrição do Trabalhador (NIT), na carteira de trabalho, na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e outros.

Quem deve emitir o novo documento em abril?

O novo RG já está sendo liberada para emissão entre os Estados do país. A saber, a emissão do novo documento está ocorrendo desde julho do ano passado e, de acordo com dados do Governo Federal, quase 100 mil identidades foram emitidas no país.

É importante frisar que, até o momento, a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) não está disponível em todos os estados do país. No entanto, todos eles terão até o dia 06 de novembro deste ano para se adaptarem ao novo modelo do documento.

A saber, dentre as mudanças no documento, o novo formato do Registro Geral (RG) unifica a antiga carteira de identidade e o Cadastro de Pessoa Física (CPF). Além disso, de acordo com informações oficiais, após a emissão do documento físico, os cidadãos também podem instalar o RG Digital, por meio de qualquer aparelho móvel. Sendo realizado o pedido do novo documento pelo cidadão, os órgãos estaduais de registro civil validarão a identificação pela plataforma Gov.br.

Até o fim de 2022, os Estados do Paraná, Minas Gerais, Acre, Goiás e Rio Grande do Sul e Piauí já haviam liberado a emissão da nova CIN. Já neste mês de janeiro, o novo RG chegou em São Paulo, Amazonas, Mato Grosso, Rio de Janeiro e no Distrito Federal.