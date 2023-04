Veja os Números Sorteados na Dupla-SENA 2507 de Hoje (Quinta, 27)

Na noite desta quinta-feira (27/04), foi realizado mais um sorteio do concurso da Dupla-Sena, o de número 2507. O prêmio está na casa de R$7,1 milhões, de acordo com informações da Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima Dupla-Sena custa R$ 2,50. Os jogos dessa loteria acontecem às terças, quintas e sábados, sempre às 20h.

RESULTADO DUPLA-SENA CONCURSO 2507

A Dupla-Sena 2507 teve sorteio hoje por volta das 20 horas. Os números sorteados já podem ser conferidos:

Primeiro sorteio: –

Segundo sorteio: –

Em primeiro lugar, é importante destacar que as apostas da Dupla-Sena puderam ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, até às 19 horas de hoje.

Como jogar a Dupla-Sena 2507

A saber, com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

Basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis e torcer. Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Dupla Sena Quantidade de Nº Jogados Apostas Feitas Preço 6 1 R$ 2,50 7 7 R$ 17,50 8 28 R$ 70,00 9 84 R$ 210,00 10 210 R$ 525,00 11 462 R$ 1.155,00 12 924 R$ 2.310,00 13 1.716 R$ 4.290,00 14 3.003 R$ 7.507,50 15 5.005 R$ 12.512,50

Caixa aceita Bolão da Dupla-Sena

Vale destacar que a Caixa Econômica Federal aceita o Bolão da Dupla-Sena. Nesse sentido, basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Dupla Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00. Cada cota não pode ser inferior a R$ 2,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas.

Ademais, é possível a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.



Em conclusão, você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Premiação

O valor do prêmio bruto da Dupla-Sena 2507 é corresponde a cerca de 43,35% de toda a arrecadação da categoria. Caso não haja ganhador em nenhuma faixa para premiação, tudo se acumula para o próximo concurso, na primeira faixa dos 6 acertos.

Então, desse valor, distribui-se para o primeiro sorteio:

30% para quem acertar 6 dezenas;

10% para quem acertar 5 dezenas,

8% para quem acertar 4 dezenas,

4% para quem acertar 3 dezenas.

Já os percentuais para o segundo sorteio são:

11% para quem acertar 6 dezenas;

9% para quem acertar 5 dezenas;

8% para quem acertar 4 dezenas;

4% para quem acertar 3 dezenas;

16% se acumulam para serem ofertados na 1ª faixa (seis pontos) do 1º sorteio do concurso especial próximo (Páscoa).

Ganhou na Dupla Sena? Saiba onde receber o prêmio

O apostador sortudo que tiver ganhado uma graninha extra pode receber seu prêmio em todas as casas lotéricas credenciadas do país ou em quaisquer agências credenciadas da Caixa. Contudo, caso o valor do prêmio bruto supere a faixa de R$ 1.903,98, esse valor só poderá ser pago nas agências bancárias.

Para receber seu prêmio, você deve levar comprovante de identidade original com foto, CPF, recibo da aposta original premiado. Ademais, se o prêmio da Dupla Sena for mais que R$ 10 mil após a reclamação na agência, o banco tem o prazo de 10 dias para pagar.