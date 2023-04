Veja os trabalhadores com direito a receber em abril

Salário extra na conta. Funcionários de empresas privadas e servidores públicos que nasceram em maio e junho devem receber neste mês de abril o PIS/PASEP 2023 (referente ao ano-base 2021). Vale lembrar que os trabalhadores inscritos no PIS recebem o benefício por meio da Caixa Econômica Federal. Já os cidadãos inscritos no Pasep recebem pelo Banco do Brasil.

Para ser elegível ao benefício do PIS ou Pasep, é necessário que o indivíduo tenha trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias durante o ano-base, recebendo uma remuneração de até dois salários mínimos durante esse período. Ademais, é preciso ter se inscrito no PIS/Pasep por pelo menos cinco anos e os dados devem estar atualizados no sistema.

Calendário de pagamento do PIS

O pagamento do PIS pode chegar até 1 salário mínimo. No entanto, esse salário mínimo extra, sendo uma excelente notícia, é calculado proporcionalmente aos meses trabalhados durante o ano-base (2021). Nesse sentido, se o indivíduo trabalhou durante os 12 meses do ano, ele receberá o valor integral do salário mínimo (R$ 1.302,00).

Já nos casos onde o beneficiário trabalhou por um período menor do que 12 meses, o valor será calculado proporcionalmente ao tempo trabalhado. Veja a seguir o calendário de pagamento do PIS no ano de 2023:

Nascidos em: Pagamento a partir de: Janeiro 15 de fevereiro Fevereiro 15 de fevereiro Março 15 de março Abril 15 de março Maio 17 de abril Junho 17 de abril Julho 15 de maio Agosto 15 de maio Setembro 15 de junho Outubro 15 de junho Novembro 17 de julho Dezembro 17 de julho

Para sacar o PIS os beneficiários devem se dirigir a uma agência da Caixa Econômica Federal, levando um documento oficial de identificação, o número do seu PIS e o cartão cidadão (se houver).

Os trabalhadores que ainda não têm acesso ao cartão cidadão podem realizar o saque em agências da Caixa ou em casas lotéricas utilizando apenas o número PIS e um documento oficial.

Em seguida, é necessário informar ao atendente que deseja sacar o PIS (Programa de Integração Social). Desse modo, o valor do benefício será creditado na conta do trabalhador na Caixa Econômica ou disponibilizado para saque em espécie.

Liberação do Pasep 2023

Apesar do Pasep ser pago aos beneficiários pelo Banco do Brasil, as regras para concessão do benefício são as mesmas do PIS. Confira o calendário de pagamento do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep):

Número de inscrição final: Pagamento a partir de: 0 15 de fevereiro 1 15 de março 2 17 de abril 3 17 de abril 4 15 de maio 5 15 de maio 6 15 de junho 7 15 de junho 8 17 de julho 9 17 de julho

O prazo para o saque tanto do PIS quanto do Pasep vai até o dia 28 de dezembro. Após esse período, o valor é devolvido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Mais informações sobre os benefícios podem ser obtidas nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.