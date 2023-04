veja quando será a liberação do saque-aniversário de abril

O saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), para um novo grupo de trabalhadores começa no próximo dia 3 de abril. O saque-aniversário possibilita que os trabalhadores retirem uma parte do saldo do FGTS no mês de seu aniversário, desde que tenham aderido a essa modalidade de saque. Vale lembrar que o valor a ser retirado varia de acordo com o saldo da conta do trabalhador.

A modalidade de saque aniversário foi criada durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. É importante lembrar que os trabalhadores que optaram pelo saque aniversário podem voltar para o saque-rescisão a qualquer momento. Apesar disso, existe uma carência de dois anos, ou seja, a modalidade tradicional só volta a vigorar após o 25º mês.

Conheça o saque aniversário do FGTS

O depósito do FGTS é realizado mensalmente pelo empregador, em uma conta vinculada em nome do trabalhador na Caixa Econômica Federal. O valor do depósito deve corresponder a 8% do salário bruto do trabalhador, acrescido de outros benefícios trabalhistas como férias, 13º salário, adicional noturno, entre outros.

Sendo assim, a quantia disponibilizada aos trabalhadores na modalidade de saque-aniversário varia conforme o saldo acumulado na conta do FGTS. Ademais, essa opção de saque garante uma parcela adicional que também varia de acordo com o saldo disponível. Confira a seguir:

Saldo de até R$ 500: 50% de alíquota, e sem direito a parcela adicional;

R$ 500,01 e R$ 1 mil: 40% de alíquota e uma parcela adicional de R$ 50;

R$ 1.000,01 e R$ 5 mil: 30% de alíquota e uma parcela adicional de R$ 150;

R$ 5.000,01 e R$ 10 mil: 20% de alíquota e uma parcela adicional de R$ 650;

R$ 10.000,01 e R$ 15 mil: 15% de alíquota e uma parcela adicional de R$ 1.150;

R$ 15.000,01 e R$ 20 mil: 10% de alíquota e uma parcela adicional de R$ 1.900;

Saldo a partir de R$ 20.000,01: 5% de alíquota e uma parcela adicional de R$ 2.900.

Hoje também é possível antecipar as parcelas do saque-aniversário em até 5 anos, no entanto, por se tratar de uma modalidade de empréstimo são cobradas taxas de juros. Mais informações sobre a opção podem ser obtidas nos canais oficiais da Caixa.

Saiba como solicitar a modalidade de saque

Os trabalhadores que atuam sob regime CLT e desejam aderir a modalidade de saque aniversário podem fazer isso de forma rápida e fácil pelo site da Caixa Econômica Federal. Apesar disso, antes de realizar a adesão é importante avaliar se essa modalidade é realmente a mais adequada de utilização do FGTS.

Vale lembrar que, ao optar pelo saque-aniversário, os trabalhadores perdem o direito ao saque total do FGTS em caso de demissão sem justa causa. Além disso, antes de aderir à modalidade é importante avaliar as porcentagens de saque de acordo com o saldo da sua conta do Fundo de Garantia.

Se o trabalhador estiver realmente decidido a aderir ao saque-aniversário, é necessário acessar o site da Caixa Econômica Federal e fazer login na conta, utilizando seu CPF e senha cadastrados. Em seguida, será preciso clicar em “FGTS” e, posteriormente, em “Opção pelo Saque-Aniversário“.

Após ler todas as informações apresentadas, é preciso clicar em “Li e Concordo com as Condições”. Por fim, basta confirmar a opção de adesão ao saque-aniversário e aguardar a confirmação da Caixa. Feito isso, basta aguardar o mês em que faz aniversário para sacar os recursos do FGTS.