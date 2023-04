Veja quem pode receber esse valor

No mês de abril, parte dos beneficiários do Bolsa Família poderão receber até R$ 1.302 do governo federal. Esse valor pode ser liberado já que o valor mínimo do auxílio é de R$ 600, no entanto, algumas famílias têm direito ao Vale Gás, bem como as parcelas adicionais quando existem crianças de até 6 anos no núcleo familiar.

Em abril, o Auxílio Gás deve continuar sendo pago no valor de 100% da média do botijão de 13kg de GLP. A média é divulgada mensalmente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e o benefício é creditado aos beneficiários bimestralmente na mesma conta em que as famílias recebem o Bolsa Família.

Atualização de dados dos beneficiários

O Bolsa Família é um programa social criado pelo governo brasileiro em 2003 com o objetivo de fornecer um auxílio financeiro para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. É de extrema importância que as famílias beneficiadas pelo programa mantenham os dados atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) para continuar recebendo os recursos.

As famílias que ainda não recebem os recursos, mas cumprem os requisitos do Bolsa Família também devem manter o cadastro atualizado. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, mais de 600 mil famílias serão adicionadas ao programa nos próximos meses. Apesar disso, espera-se que cerca de 2 milhões de pessoas que estão recebendo o benefício irregularmente sejam cortadas da folha de pagamento.

Hoje a atualização de dados no CadÚnico pode ser feita de forma presencial ou online. Para fazer a atualização presencialmente, o responsável familiar deve procurar um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou uma unidade da Secretaria de Assistência Social do seu município. Nesses casos, é preciso levar documentos como CPF, RG, carteira de trabalho, e certidão de nascimento e/ou casamento de todos os membros da família.

Já a atualização online pode ser realizada por meio do aplicativo do Cadastro Único, no entanto, é importante lembrar que no App só é possível alterar algumas informações. Vale também destacar que a atualização de dados deve ser feita sempre que houver alguma mudança que afete as condições socioeconômicas da família.

Manter os dados atualizados é fundamental para que as famílias continuem recebendo não só o Bolsa Família, mas também outros benefícios sociais. Isso significa que os dados do CadÚnico também são utilizados para a concessão do Auxílio Gás e até mesmo para descontos na conta de energia.

Calendário de pagamento de abril

Em abril, a pasta responsável pelo pagamento do Bolsa Família deve começar a liberar os recursos no dia 14 e o crédito do benefício será concluído no dia 28. O calendário de pagamento leva em consideração o Número de Inscrição Social (NIS) dos beneficiários. Veja a seguir as datas de pagamento deste mês:

NIS final Data de pagamento 1 14/04 2 17/04 3 18/04 4 19/04 5 20/04 6 24/04 7 25/04 8 26/04 9 27/04 0 28/04

Tanto o Bolsa Família quanto o Auxílio Gás podem ser movimentados pelo App Caixa TEM, disponível gratuitamente para aparelhos Android e iOS. No aplicativo os beneficiários podem fazer transferências, pagar contas, boletos e até mesmo realizar compras utilizando o cartão de débito virtual.