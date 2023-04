Verifique a Data de Validade do Documento

Todos os brasileiros devem ficar em alerta ao prazo de validade do novo RG. O referido documento nacional é essencial para a identificação dos cidadãos, porém, diferente do CPF, o RG possui prazo de validade. Vale informar que o novo RG possui prazos de validade diferentes dependendo da faixa etária.

No caso de crianças entre 0 e 11 anos, o prazo de validade é de cinco anos, enquanto o documento emitido para cidadãos entre 12 e 50 anos é válido por dez anos. Já as pessoas acima de 60 anos não precisam se preocupar com a validade do documento, já que ele pode ser usado por tempo indeterminado.

É possível emitir o documento online?

O processo de solicitação da segunda via do Registro Geral (RG) pode ser feito online em alguns estados do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná. No entanto, é importante que os cidadãos verifiquem como funciona o procedimento no estado em que residem.

Além disso, aqueles que tiveram o documento roubado ou furtado, é indispensável que seja registrado um Boletim de Ocorrência (BO) antes de pedir a emissão de um novo. Hoje o Boletim de Ocorrência também pode ser feito online, de forma simples e rápida.

Vale lembrar que, alguns estados não permitem a inclusão ou alteração de informações na segunda via solicitada pela internet, sendo necessário comparecer pessoalmente ao posto de atendimento como o Poupatempo para fazer qualquer alteração. Como já dito anteriormente, apesar da facilidade, cada estado possui suas próprias regras e orientações sobre como tirar a segunda via do RG online.

Na Bahia, a taxa de emissão de um novo RG online é de R$ 43,62. No referido estado, a solicitação online deve ser feita por meio do SAC Digital, responsável pelos serviços do Governo da Bahia. De acordo com as regras do estado, para realizar o processo online, a última via do documento deve ter sido emitida há pelo menos 6 anos e é obrigatório ter a biometria cadastrada no sistema do governo.

Mais informações sobre o Registro Geral – RG

O Registro Geral (RG), é um documento nacional de identificação muito importante para os cidadãos brasileiros. Ele é emitido pela Secretaria de Segurança Pública de cada estado e serve para identificar e comprovar a identidade do titular em diversas situações, como abrir contas em instituições financeiras, solicitar empréstimos, participar de concursos públicos e vestibulares, entre outras.

O RG contém informações dos cidadãos como nome completo, data de nascimento, filiação, naturalidade, foto, impressões digitais e número de identificação. Além disso, como citado no início deste artigo, o documento possui um prazo de validade que varia de acordo com a idade do titular.

Em 2022 o Governo Federal anunciou um novo modelo do RG com o objetivo de unificar possíveis números de registro distintos que existam em cada um dos 27 estados da Federação. Sendo assim, o novo modelo deve impedir identidades com numerações diferentes.

Apesar do prazo para todos os estados começarem a emitir o documento com o novo modelo já ter se iniciado, o atual modelo tem validade até 2032. Mais informações sobre o novo RG podem ser obtidas nos canais oficiais do Governo Federal.