Verifique a Previsão de Concursos para 2023 e Oriente Seus Estudos.

Se você é um concurseiro ou está pensando em se tornar um, é importante conhecer a previsão de concursos 2023. Assim, é mais fácil para direcionar seus estudos e aumentar suas chances de sucesso em uma futura seleção.

Este é um tema que vem sendo bastante discutido entre os especialistas do setor. Logo, que merece atenção por parte de quem tem o sonho de ingressar em uma carreira pública.

Neste texto, vamos abordar as principais previsões e dicas para que você possa se preparar melhor para o mercado de concursos públicos. Quer saber mais? Então, não deixe de ler até o final, para não perder nenhum detalhe.

Previsão de concursos 2023

As expectativas para o mercado de concursos em 2023 são animadoras. Pois, o ano promete ser bastante interessante para os concurseiros, já que alguns órgãos públicos já anunciaram a abertura de novos certames.

Entre as áreas que devem ter mais concursos em 2023, destacam-se a educação, saúde, segurança pública, tribunais e bancos.

Afinal, o orçamento para concursos de 2023, mais conhecido como PLN 2023 conta com a previsão atual de R$16,7 bilhões para custear os certames.

Previsão de concursos 2023 na área da educação

Na área da educação, a previsão é de que haja muitas oportunidades, principalmente para o cargo de professor. Então, há uma carência grande de profissionais em todo o país, o que deve motivar a abertura de novos editais.

No entanto, para quem pretende seguir carreira na área, o ideal é estudar desde já para concursos das redes estaduais e municipais. Pois, os concursos federais são mais difíceis e concorridos.

Um dos mais aguardados é o concurso SEE Roraima, que deve fazer o anúncio em breve. Além disso, o SEDUC Pará também está com certame previsto para 2023, com expectativa para a oferta de 1.700 vagas disponíveis.

Concursos na área de saúde

Outra área bastante exigente será a da saúde, com a possível realização de concursos por hospitais e universidades. Além disso, também pode haver processos seletivos para a contratação de médicos, enfermeiros, dentistas e outros profissionais para o SUS e outras instituições públicas.

A prefeitura de Santa Cecília do Pavão – PR, por exemplo, deve promover um concurso ainda este ano. Assim, terá remunerações iniciais que chegam a R$ 7,6 mil, a depender do cargo.



Outro concurso muito aguardado, que deve ocorrer em breve, é o da Prefeitura de Osvaldo Cruz, em SP. Desse modo, serão cerca de 6 vagas e as inscrições podem ser feitas até 24 de abril.

Concursos de Segurança Pública

A segurança pública também deve ter um número considerável de concursos em 2023, principalmente nas áreas policial e militar. Assim, a previsão é de que haja muitas oportunidades para cargos como delegado, investigador, agente, soldado, entre outros.

Como a Polícia Civil do Estado de São Paulo, que já tem comissão formada e vai oferecer cerca de 3.500 vagas.

Previsão de concursos 2023 para tribunais e bancos

Os tribunais e bancos são outras áreas que prometem muitas vagas para concursos em 2023. Aliás, isso se deve à carência de servidores que se acumulam ao longo dos anos. Ainda mais, aliado ao fato de que a aprovação em um concurso nessas áreas pode trazer bons salários e benefícios.

No entanto, é preciso ter em mente que essas previsões podem mudar ao longo do tempo, já que muitos fatores podem interferir na abertura de novos editais. Por isso, é importante ficar atento às notícias e atualizações do mercado de concursos.

Como se preparar para os concursos 2023?

Agora que você já sabe quais são as principais previsões de concursos para 2023, é hora de começar a se preparar para essas seleções. Portanto, o primeiro passo é estudar com antecedência e regularidade. Assim, dedicando algumas horas do seu dia para revisar os principais conteúdos do edital.

Outra dica importante é investir em cursos preparatórios, sejam eles online ou presenciais. Esses cursos oferecem materiais didáticos e aulas específicas para os concursos que você deseja prestar, o que pode ser decisivo na hora da prova.

Além disso, é fundamental resolver questões de concursos anteriores para que você possa se familiarizar com a linguagem das provas e se acostumar com o tempo de resolução. A prática é uma aliada importantíssima para quem quer conquistar a aprovação.

Para quem tem dificuldades em alguma matéria específica, é importante buscar ajuda de um professor, tutor ou colega de turma. Assim, a troca de conhecimentos e dicas pode ser muito produtiva e motivadora para o estudo.

Outra dica valiosa é manter a disciplina, a determinação e a motivação. Então, o caminho dos concursos pode ser longo e árduo, mas as recompensas são satisfatórias. Para isso, visualize a conquista do seu tão sonhado cargo público e não desista até alcançar seu objetivo.

Com esforço e determinação, você vai conseguir conquistar uma das inúmeras vagas dos concursos previstos para 2023.