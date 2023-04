Veronika Rajek desafia Kim Kardashian para uma quente partida de tênis

Veronika Rajek lançou um desafio a ninguém menos que Kim Kardashianpara uma partida de tênis.

A sensação da mídia social usou um sessão de fotos atrevidaem que ela pode ser vista posando com aracket e bola em uma quadra de tênis, para falar com a famosa socialite.

Rajek, que possui uma impressionante 4,6 milhões de seguidorespostou as fotos no Instagram junto com uma legenda que dizia: “Vou jogar uma partida com Kim K.”

Os fãs e seguidores da modelo não hesitaram em reagir ao post, com muitos elogiando sua beleza e habilidade em quadra. Um fã até citou uma música country, dizendo: “Como George Strait diz, oh, como você brilha, oh, como você brilha”. este último viral post veio apenas um dia depois que ela compartilhou uma série de Fotos inspiradas na Barbie nela Instagramo que fez com que alguns fãs questionassem se as fotos eram de uma pessoa real ou uma imagem gerada por IA.

As postagens de mídia social de Veronika Rajek criam um frenesi entre fãs e seguidores

Rajek vem fazendo furor no mundo do esporte e do entretenimento, principalmente nos Estados Unidos, desde que viralizou em dezembro após participar de um Tampa Bay Buccaneers jogo.

Ela tem sido uma ávida fã de futebol americano e até ligou para NFL olheiros para entrar em contato com seu gerente se tiverem alguma oferta para um receptor ou DB. em um recente Instagram vídeo, ela pode ser vista praticando com uma bola rosa deslumbrante, preparando-se para o próximo rascunho da NFLque deve começar em Cidade de Kansas em 27 de abril.

Parece que Rajek’s as fotos recentes certamente chamaram a atenção de seus fãs, que estão ansiosos por seu próximo passo. Quem sabe a gente até vê-la na quadra de tênis com Kim Kardashian breve!