Veronika Rajek envia uma mensagem poderosa aos odiadores: “Não seja um idiota, essa mentalidade é tão doentia”

Veronika Rajek falou contra seus ‘odiadores’ enviando uma mensagem poderosa para aqueles que a criticaram online. A modelo eslovaca revelou que tem recebido muito ódio por usar um colar com a estrela de David.

“O que há de errado com os caras? Essa mentalidade é tão doentia. Se você acha que as pessoas são melhores só porque são cristãs ou hindus, e os judeus são os inimigos do mundo, você deveria abrir sua mente amplamente. A religião não especifica bondade das pessoas, as pessoas fazem”, postou a ex-Miss Eslováquia na primeira das duas poderosas histórias que ela postou no Instagram para abordar o assunto.

Ela continuou: “As pessoas sempre pregam sobre um mundo positivo, mas estão espalhando negatividade por toda parte. Eu sei, a vida não é um conto de fadas que nenhum de nós é capaz de resolver sozinho, mas o que você pode mudar é o seu comportamento e não ser um ** todo – é assim que você pode começar e mudar sua mentalidade e, portanto, o que está ao seu redor também.

“Só porque você está na frente da tela do seu celular, não significa que você é intocável. Se não achar algo legal para comentar, é melhor você sair”, finalizou a modelo. Foi uma mensagem comovente que, esperançosamente, chegou até aqueles que a atacaram desnecessariamente por exibir o símbolo religioso.