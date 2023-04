Veronika Rajek manda recado para Tom Brady e seus fãs: “Nunca me canso de mexer o corpo”

Veronika Rajek está de férias em Cancún, no México, a modelo aproveitou a passagem pelo Caribe mexicano para postar um vídeo enquanto malhava e mandou um recado para os fãs e quem sabe também para Tom Brady.

Rajek postou em seus stories do Instagram uma imagem em que ela está na academia, mas o que chamou a atenção foi o que ela escreveu: “Nunca tenho o suficiente do meu corpo se movendo.”

Alguns fãs foram às postagens dela em sua conta e escreveram: “Esperando algum comentário de Tom Brady”.

Veronika Rajek procura o homem perfeito

Veronika Rajek conversou com a Marca e confessou o que procura em um homem para se apaixonar, a modelo disse que não liga para dinheiro nem carros.

“Eu não me importo com o cabelo ou a cor dos olhos. O mais importante é ter essa conexãoaquele clique com alguém”.

“Procuro homens honestos e engraçados. Você não me impressiona com carros, não me importa se você tem um BMW ou Mercedes... só precisa de quatro rodas e pronto. Também não me incomodo com roupas caras”.

“Homens visualmente falando precisam ser altos, idealmente mais de 1,90 cm, porque Sou muito alta e se uso salto alto fico ainda mais alta”.

De acordo com o Page Six, Rajek e Tom Brady retomaram o relacionamento e estão começando a namorar novamente.