Veronika Rajek não se esquece de Tom Brady durante sua viagem ao Coachella

Mmodelo Veronika Rajek é o autoproclamado fã número 1 de aposentados NFL quarterback Tom Brady e não se esqueceu dele durante sua viagem ao Festival de Música e Artes Coachella Valley 2023 no final de semana.

Rajek, 27, foi ao Instagram para mostrar sua escolha de doces para a viagem ao Coachella. A modelo da Eslováquia fez questão de mostrar que não vai a lugar nenhum sem Brady.

Sua postagem no IG incluía o livro que ela estava lendo. “ESPN Tom Brady: o maior de todos os tempos” sentou-se no colo de Rajek enquanto ela estava no carro.

Rajek também compartilhou algumas fotos de suas roupas de fim de semana, que incluíam alguns biquínis “quase lá”.

Seu lindo rosto e corpo incrível foram mais do que suficientes para fazer os fãs acreditarem nos rumores de que ela era a nova namorada de Brady em meio ao divórcio dele. Gisele Bündchen.

Veronika Rajek a caminho do Coachella passa seu tempo livre com o livro TB12.#TomBradypic.twitter.com/KSZqUXbaQf ? Deepesh Nair (@deepeshhere06) 15 de abril de 2023

Veronika Rajek ama Tom Brady

Ela tornou seu fandom por Brady evidente em inúmeras ocasiões e até assistiu pessoalmente a um de seus jogos.

“Eu vi a LENDA e se alguém me perguntar novamente se Eu amo Brady, sim, eu o amo, e mostre-me alguém que não o faça”, escreveu Rajek. “Até mesmo seus odiadores o amam porque sabem que ele é o GOAT. Tom Brady, obrigado por um show incrível.”

Ei, se Tom Brady está realmente namorando Veronika Rajek, eu também gostaria que a temporada terminasse o mais rápido possível. pic.twitter.com/w7hgpJvqZA ? Zach Gelb (@ZachGelb) 17 de janeiro de 2023

Embora ela tenha se destacado pela primeira vez devido ao seu amor por Brady, a personalidade alegre de Rajek só aumentou seu público.

Rajek compareceu ao Coachella e ficou em uma villa chique com piscina por alguns dias. O evento principal do festival foi coelho mau.