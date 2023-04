Veronika Rajek provoca fãs e mal pode esperar pela estreia de ‘Barbie’

Veronika Rajek expressou sua empolgação antes do próximo filme da ‘Barbie’ estrelado margot robbie , Dua Lipa e Ryan Gosling.

A sensação da mídia social foi ao Instagram na quarta-feira para postar algumas fotos de si mesma posando em um minúsculo biquíni rosa.

“humor de Barbie” Rajek legendou a imagem que recebeu mais de 130.000 curtidas.

Rajek já havia postado uma mensagem poderosa nas mídias sociais para atacar os odiadores que a criticaram com seus comentários em fotos por usar um colar com a estrela de David.

“O que há de errado com os caras? Essa mentalidade é tão doentia”, escreveu ela.

“Se você acha que as pessoas são melhores só porque são cristãs ou hindus, e os judeus são os inimigos do mundo, você deve abrir bem a sua mente. A religião não especifica a bondade das pessoas, as pessoas sim.

“As pessoas sempre pregam sobre um mundo positivo, mas estão espalhando negatividade por aí. Eu sei, a vida não é um conto de fadas que nenhum de nós consegue resolver sozinho, mas o que você pode mudar é o seu comportamento e não ser um a* * todo- é assim que você pode começar e mudar sua mentalidade, e também o seu entorno.

“Só porque você está na frente da tela do seu telefone, não significa que você é intocável. Se você não encontrar algo legal para comentar, é melhor você sair.”