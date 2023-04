Verstappen critica F1: As corridas de velocidade são como jogos de azar em Las Vegas, não é uma corrida adequada

Adepois de terminar em terceiro na corrida de velocidade de sábado no Grande Prêmio do Azerbaijão, após uma colisão precoce com George Russel, Max Verstappen estava muito infeliz.

Depois de ter uma discussão acalorada com o Mercedes motorista, o holandês também criticou Fórmula 1 e a organização da competição das provas de sprint.

“É agitado, não é uma corrida propriamente dita, é mais como um jogo de azar”, afirmou o campeão mundial.

“Acho que teria mais sucesso em Las Vegas se fosse ao cassino.

“Gosto de correr. Sou um piloto puro. Mas acho que isso é mais para o show.

“É claro que é importante ter entretenimento, mas acho que se todos os carros estivessem mais próximos, você criaria um entretenimento melhor do que este.

“Imagine que você está em uma partida de futebol e está 3 a 0 para um time e, de repente, você apenas diz ‘Oh, vamos redefinir para 0 a 0 e começar de novo’.

“Eu acho isso um pouco desnecessário.”

Recorde de Max Verstappen em corridas de velocidade na F1

Verstappen na verdade, venceu duas das três corridas de velocidade no ano passado e a primeira em 2021.

Portanto, ele venceu três das sete nas três primeiras temporadas dos anos do formato, mas ainda não gosta.

Para a corrida principal de domingo, Verstappen vai começar em segundo depois de terminar logo atrás Charles Leclerc na qualificação de sexta-feira. Ele espera uma fuga mais limpa desta vez.