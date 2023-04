Vertigo Tecnologia Oferece Vagas Presenciais e de Trabalho Remoto

A Vertigo Tecnologia, uma Consultoria de Tecnologia que, desde 1999, ajuda clientes a acelerarem sua jornada de Transformação Digital através das melhores soluções de TI do mercado, está atrás de novos profissionais. Dito isso, antes de falar mais sobre, dê uma olhada na lista de cargos abaixo:

Analista de Gestão da Informação Sênior – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Efetivo;

Analista de Negócios Sênior – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Efetivo;

Analista de Qualidade SR – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Efetivo;

Analista de Requisitos – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Efetivo;

Analista de Segurança e Proteção de Dados – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Efetivo;

Analista de Suporte Pleno – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Efetivo;

Analista de TI – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Efetivo;

Analista de User Experience – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Efetivo;

Coordenador(a) de Projetos – Trabalho Remoto – Efetivo;

Coordenador de Projetos – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor(a) Backend Java Pleno e Sênior – Rio de Janeiro – RJ e Remoto;

Desenvolvedor(a) Full Stack Pleno – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor(a) Java Sênior (Foco em Devops) – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Efetivo;

Especialista em Segurança da Informação Ofensiva e Arquitetura de Segurança – Efetivo.

Mais sobre a Vertigo Tecnologia e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Vertigo, é válido frisar que, em resumo, ajuda as empresas a implementarem soluções inteligentes, aumentarem a produtividade dos times de TI e a economizar recursos com a adoção de DevOps para o monitoramento de aplicações.

Além disso, atua com a definição de estratégia digital nas etapas de planejamento, implantação e sustentação da plataforma tecnológica cloud-native. Possui times de especialistas, multidisciplinares independentes e auto- suficientes, que atuam com mitigação de riscos.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!