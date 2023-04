Vestiário do New England Patriots dividido entre Mac Jones e Bailey Zappe

Bill Belichick tem uma decisão importante a tomar para a temporada de 2023, o treinador principal tem que decidir quem será o quarterback titular do New England Patriots: mac jones ou Bailey Zappé.

Na última temporada, Jones foi titular em 14 jogos, não parecia nada bem e gerou dúvidas em alguns torcedores. zaps teve apenas dois jogos em 2022, venceu os dois jogos e marcou 29 pontos em cada jogo, algo que Jones nunca conseguiu realizar.

Os jogos ruins de Jones foram justificados por alguns torcedores, que comentaram que Belichick não fez as jogadas certas, mas com o mesmo sistema, Bailey conseguiu.

Jogadores divididos entre Jones e Zappe

Patriotas da Nova Inglaterra os fãs não foram os únicos divididos entre Mac Jones e Bailey Zappe no ano passado, aparentemente. E isso pode ser corroborado em declarações recentes do ex-jogador e ex-capitão do time Devin McCourty.

Em The Greg Hill, McCourty revelou que, em uma campanha para esquecer, muitos companheiros queriam algo em que acreditar. As dúvidas sobre Jones os afetavam, tanto que outros viam Zappe como um salvador:

“Acho que entre os jogadores havia confiança suficiente para colocarmos o melhor cara”, disse McCourty, transcrito por Mike Reiss, da ESPN. “Mas por causa das lutas no ataque, acho que alguns caras no vestiário disseram, ‘Vamos com o Zappe.’ Ou, ‘Não, Mac parecia bem hoje.’ Foi um vai-e-vem que, para mim, falou mais sobre o que tínhamos no ataque, ao invés do zagueiro. Como um grupo ofensivo, nunca tivemos total confiança em nada do que estávamos fazendo. Nunca houve esperança real.”

Em uma conferência algumas semanas atrás Belichick foi questionado sobre quem seria o zagueiro titular do Patriots, ao que o técnico respondeu: “Bem, todos terão a chance de jogar. Jogaremos com o melhor jogador.”