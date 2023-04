Vestibular 2023/2: Universidade de Itaúna abre período de inscrição

A Universidade de Itaúna abriu nesta terça-feira, dia 4 de abril, o período de inscrição para o Vestibular 2023/2 para ingresso no curso de Medicina e demais cursos de graduação da instituição. Conforme o cronograma, os interessados poderão realizar as inscrições até as 23h59 do dia 3 de maio.

De acordo com as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponível no site do Instituto Consulplan.

Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até 4 de maio. O valor da taxa é de R$ 350,00 para os candidatos ao curso de Medicina e R$ 50,00 para os demais cursos.

Processo de seleção

De acordo com o Manual do Candidato, a Universidade de Itaúna aplicará as provas do Vestibular 2023/2 no dia 20 de maio de 2023. Segundo o cronograma, a aplicação terá início no período da tarde, a partir das 16h45. A duração total da aplicação será de cinco horas de duração.

O documento indica ainda que a avaliação contará com 64 questões sobre conteúdos do Ensino Médio. Além disso, os candidatos responderão uma prova de redação de Língua Portuguesa.

A avaliação objetiva contemplará assuntos das seguintes disciplinas: Biologia, Física, Química, Matemática, Língua Portuguesa e Literatura, Geografia, História, Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol). Os pesos das disciplinas variam de acordo com a área do curso pretendido pelo candidato.

Vagas e resultados

As vagas ofertadas pela Universidade de Itaúna são para os seguintes cursos de graduação: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Mecânica, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Odontologia e Gestão Comercial. De acordo com o edital, as oportunidades são para ingresso no 2º semestre letivo deste ano.

Segundo o cronograma, a divulgação do resultado, com a lista de candidatos classificados para as vagas, está prevista para o dia 9 de junho. A instituição divulgará em seu site o cronograma de matrículas para os candidatos aprovados após a liberação dos resultados.

Acesse o site da universidade para mais informações.

