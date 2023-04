Vestibular de Medicina Faceres 2023: inscrições seguem abertas

Vestibular de Medicina Faceres 2023: inscrições até 25 de abril

A Faceres é uma instituição privada que está localizada na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A faculdade é muito conhecida pela oferta do curso de Medicina, ambicionado por estudantes de todas as partes do Brasil.

A boa notícia é que as inscrições para o próximo vestibular de Medicina estão abertas e os candidatos já podem se inscrever. Essa processo seletivo é uma excelente chance para os candidatos que querem começar o curso ainda em 2023.

Ficou interessado e quer saber mais? Então confira todas as principais informações sobre a próxima edição do vestibular de Medicina Faceres 2023.

As inscrições estão abertas

As inscrições para o vestibular de Medicina estão abertas desde o dia 13 de fevereiro de 2023. Os interessados em participar poderão se inscrever até o dia 25 de abril portal da Faceres: https://procsel.aix.com.br/candidato/33/login

Todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$400,00 via boleto bancário ou cartão de crédito para participar do vestibular.

Além disso, no momento da inscrição, o candidato deverá escolher uma cidade para a realização da prova. As opções são: Uberlândia, Uberaba, São José do Rio Preto, São Paulo, Goiânia, Florianópolis, Campo Grande e Cuiabá.

Quantas vagas estão disponíveis?

Nesta edição do vestibular, a Faceres irá oferecer 60 vagas para curso de Medicina com ingresso no segundo semestre de 2023.

Como funcionam as provas?

A prova do vestibular irá acontecer no dia 07 de maio de 2023 das 13h30 às 18h. Ela será formada por questões de múltipla escolha e também por uma redação.

As perguntas abordarão temas variadas dentro das seguintes disciplinas: Biologia, Português, Inglês ou Espanhol, Química, Física, História, Matemática e Geografia. Cada questão da prova irá valer um ponto e o total será de 100 pontos. A redação, por sua vez, possui um valor máximo de 20 pontos.