Vestibular UERJ 2024: TUDO sobre a prova

Vestibular UERJ 2024: confira as principais informações sobre o processo seletivo

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, conhecida como UERJ, é uma universidade pública e uma das maiores instituições de ensino superior de todo o país.

As principais informações relacionadas à próxima edição do vestibular da UERJ já foram divulgadas. Dessa maneira, se você pretende prestar essa prova, é fundamental que você tenha em mente as principais informações e datas do vestibular 2024.

Para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre a próxima edição do vestibular da UERJ. Vamos conferir!

Vestibular UERJ 2024: funcionamento e estrutura

Os candidatos já podem se inscrever para o vestibular da UERJ desde o dia 11 de abril. As inscrições poderão ser feitas até o dia 25 de abril mediante o pagamento da taxa de inscrição de R$ 90,00.

O vestibular UERJ 2024 será dividido em três etapas diferentes. Vamos conferir mais sobre cada uma delas a seguir:

A primeira fase do vestibular UERJ 2024, conhecida como 1º Exame de Qualificação, será formada por 60 objetivas de múltipla escolha, abrangendo conteúdos das matérias de Matemática, Língua Portuguesa, Literatura, Física, Química, Biologia, Geografia, História e Sociologia. Todas as questões terão peso igual e o candidato deverá resolver toda a prova em até cinco horas.

De acordo com o calendário do vestibular, a aplicação das provas da primeira etapa do vestibular irão acontecer no dia 4 de junho.

Os candidatos deverão realizar as próprias inscrições para a segunda fase do vestibular da UERJ entre os dias 10 e 24 do mês de julho. As provas serão aplicadas no dia 3 de setembro.

A segunda etapa do vestibular UERJ 2024 será composta por uma prova discursiva, contendo questões de diversas matérias, como Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, História, Sociologia, Língua Portuguesa e Literatura. A prova discursiva possui um peso maior do que a primeira etapa dentro do processo seletivo como um todo.

Lembre-se de que a pontuação final do candidato é calculada com base na média aritmética das notas obtidas nas duas fases. Assim, é importante que você consiga obter um bom desempenho nas duas fases e não somente em uma delas.



É necessário destacar que a prova discursiva terá uma duração total de quatro horas e trinta minutos.

O exame discursivo é a última etapa do vestibular da UERJ 2024 e irá acontecer no dia 3 de dezembro de 2023.

Essa prova será formada por uma redação e a questões discursivas sobre temas diversos. Para essa fase, os candidatos deverão ter lido os livros que fazem parte da lista de leituras obrigatórias do vestibular da UERJ.

É válido destacar que o exame discursivo pode ser fundamental para a aprovação do candidato no vestibular da UERJ, principalmente devido à redação. De fato, a redação do vestibular da UERJ é um dos pontos mais importantes da prova. Ela é avaliada por dois corretores, que levam em consideração critérios como coesão e coerência, clareza e objetividade, capacidade de argumentação e domínio da norma padrão da língua portuguesa. Lembre-se de que o seu texto deve ter no mínimo 25 e no máximo 30 linhas.

Vestibular UERJ 2024: dicas para os candidatos

Outra dica importante é que os candidatos leiam com atenção o edital do vestibular UERJ 2024 e fiquem atentos às mudanças que podem ocorrer ao longo do processo seletivo. Além disso, é fundamental que os candidatos tenham uma boa gestão do tempo na hora da prova, para que consigam responder todas as questões no tempo disponível.

Para se preparar para o vestibular da uERJ, é fundamental que o candidato estude todos os conteúdos que são abordados pelas questões, além de praticar a resolução de provas anteriores.