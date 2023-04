Vestibular Unicamp 2024: TUDO sobre a prova

Vestibular Unicamp 2024: principais informações sobre o processo seletivo

A Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, é uma instituição pública do governo do estado de São Paulo que possui mais de 40 mil alunos. Com isso, não é de se surpreender que o vestibular que permite o ingresso à essa instituição seja muito concorrido.

Se você quer fazer parte do processo seletivo da Unicamp, então você precisa ter em mente todas as informações fundamentais sobre o vestibular 2024.

Para te ajudar, separamos um resumo completo com as principais informações que foram divulgadas até o momento sobre a próxima edição do vestibular da Unicamp. Confira!

Vestibular Unicamp 2024: inscrições

As inscrições para a próxima edição do vestibular da Unicamp poderão ser realizadas a partir do dia 31 de julho. Os candidatos poderão se inscrever até o dia 31 de agosto de 2023.

Os estudantes que quiserem se inscrever na prova deverão pagar uma taxa de inscrição de R$192,00. Porém, a Comvest, organização responsável pelo vestibular, oferece também isenções.

Os candidatos poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição entre os dias 15 de maio e 5 de junho de 2023. A lista dos candidatos contemplados com a isenção será divulgada pela Comvest no dia 28 de julho.

Vestibular Unicamp 2024: primeira fase

O vestibular da Unicamp é sempre dividido em duas fases. A prova da primeira fase do vestibular da Unicamp será aplicada no dia 29 de outubro.

Vestibular Unicamp 2024: segunda fase

A segunda fase do vestibular da Unicamp deverá ser aplicada nos dias 3 e 4 de dezembro de 2023.

Os candidatos ao curso de Música deverão realizar as provas de habilidades específicas, que irão ocorrer antes da primeira fase do vestibular.

As provas de habilidades específicas dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança serão aplicadas entre os dias 07 e 09 de dezembro de 2023.



Como podemos perceber, a edição 2024 do vestibular da Unicamp terá a aplicação de todas as suas provas até o final do ano.

Vestibular Unicamp 2024: observação

Todo o calendário foi organizado depois de reuniões com os responsáveis pelos vestibulares de outras instituições de ensino públicas do estado de São Paulo, com o objetivo de evitar que as datas coincidissem. Dessa maneira, os candidatos terão a oportunidade de prestar os vestibulares de mais de uma instituição pública de São Paulo.

Também precisamos ressaltar que o vestibular não é a única forma de ingresso na Unicamp e que existem outras modalidades, como aquela que prevê o ingresso por meio da nota do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.