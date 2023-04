Vestibular UVA: como ingressar na instituição?

UVA: descubra as principais formas de ingresso na universidade

A UVA, Universidade Estadual do Vale do Acaraú, é uma instituição de ensino superior pública e com sede na cidade de Sobral, no Ceará.

Por causa do grande número de cursos de graduação oferecidos pela universidade, não é de se surpreender que a instituição seja a meta de muitos estudantes.

Ficou interessado em saber mais sobre o processo seletivo da UVA? Então esse artigo é para você! Continue lendo para descobrir mais sobre as formas de ingresso na universidade.

Próximas edições do vestibular

A UVA organiza os exames do vestibular para a seleção dos seus alunos e aplica as provas duas vezes ao ano, sendo uma em cada semestre.

O cronograma para a próxima edição do vestibular ainda não foi disponibilizado. Porém, você ainda pode saber mais sobre as formas de ingresso na UVA. Vamos conferir!

Quais são as principais formas de ingresso?

Quer descobrir quais são todas as opções de ingresso na UVA? Confira!

Vestibular tradicional: o candidato que optar por essa modalidade poderá agendar sua prova dentro das datas disponibilizadas pela instituição, adaptando sua agenda para os melhores dias e horários disponíveis. Mais informações sobre o vestibular podem ser encontradas no site oficial da UVA.

Transferência: essa forma de ingresso é destinado aos estudantes que já frequentam um curso de nível superior e que querem solicitar a mudança de local de estudo para a UVA. Para participar desse processo seletivo, o candidato deve estar regularmente matriculado em sua instituição e deve estar frequentando as aulas normalmente.

Uso da nota do ENEM: a instituição também pode fazer uso das notas obtidas pelos candidatos na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, para ingresso na UVA, desde que o candidato tenha atingido ao menos 450 pontos de média total e que a sua nota na prova de redação seja maior que zero.