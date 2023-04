Vida Nova nas Grotas melhora qualidade de vida de centenas de famílias em Penedo

Secom PMP

Maio de 2022. Lucas e Adriana precisam deixar, às pressas, a casa de taipa onde viviam com os filhos Alexia Emmanuele e Yuri Samuel. O inverno começava com chuva recorde em Penedo, causando destruição, inclusive da moradia do casal situada na Brasília, comunidade de difícil acesso localizada no Barro Vermelho.

Abril de 2023. Lucas e Adriana recebem das mãos do Governador Paulo Dantas e do Prefeito Ronaldo Lopes as chaves do novo lar. A casa agora é toda de alvenaria, tem mais cômodos, um telhado seguro, banheiro amplo revestido com cerâmica, cozinha, caixa d’água e ‘até varanda pro quintal’, acrescenta Adriana Farias.

Em menos de um ano, as políticas públicas desenvolvidas pelo Governador Paulo Dantas e o Prefeito Ronaldo Lopes transformaram a ‘Brasília de Penedo’ em um lugar digno de se morar.

A comprovação está no relato de quem vive no local. “A nossa primeira casa só tinha um quarto, o resto era praticamente um vão com um banheiro pequeno. Quando a chuva derrubou ela, a prefeitura levou a gente e outros moradores daqui do Barro Vermelho para ficar abrigado na escola. Com menos de um mês, deram uma casa de aluguel pra gente morar e agora recebemos esse sonho”, disse Adriana Farias.

Além do benefício do aluguel social pago pela Prefeitura de Penedo, a família inserida no Bolsa Família também recebeu Auxílio Chuva, criado por Paulo Dantas, e foi incluída no Criança Alagoana (CRIA) porque o caçula do casal tem menos de 2 anos de vida.

Já filha de Lucas e Adriana estuda na primeira escola de tempo integral da rede pública municipal, a Douglas Apratto Tenório, situada ali mesmo, no Barro Vermelho, como o bairro Santo Antônio é mais conhecido.

Adriana e Lucas residem na primeira comunidade de Penedo atendida com o Vida Nova nas Grotas e o Vida Nova na Sua Casa, inaugurados nesta quinta-feira, 14. A interiorização dos programas é resultado do compromisso de Paulo Dantas e Ronaldo Lopes em atender, de forma prioritária, a população de baixa renda.

Os investimentos que beneficiam diretamente cerca de 750 moradores da comunidade antes relegada pelo poder público também incluem melhorias habitacionais, ação ainda em sua primeira etapa para o total de 312 unidades, concluídas em 72 casas da Brasília, além de três moradias reconstruídas, entre elas a do casal que não cabia em tanta felicidade.

“No início, eu não acreditei porque outros políticos já passaram por aqui e falaram que iam melhorar as condições da Brasília, mas só estamos vendo isso agora. Então agradecemos primeiro a Deus e depois ao Prefeito Ronaldo Lopes e ao Governador Paulo Dantas”, afirma o gari Lucas Santos Rosário. “Esses dois vieram foi pra fazer mesmo, não foi só pra dizer, como fizeram os outros”, acrescenta Adriana.

E vem mais por aí. Em seu discurso, Paulo Dantas destacou o apoio do Presidente Lula e do MDB para Alagoas, ampliando os acertos do governo Renan Filho – senador e atual Ministro dos Transportes – e impulsionando o plano de trabalho do atual governador alagoano.

Ronaldo Lopes frisou que a população de Penedo sabe que a sua gestão e a de Paulo Dantas fazem a opção por quem mais precisa, citando outros investimentos que geram melhor qualidade de vida, como a pavimentação de vias públicas que totalizam 16 quilômetros de asfalto, além das vias públicas pavimentadas pela Prefeitura de Penedo com paralelepípedo ou placas de concreto.

A solenidade desta quinta-feira, 13, também foi marcada pela entrega de placas comemorativas dos 837 anos de aniversário da cidade, diálogos com o povo e os vereadores penedenses e ainda a assinatura da ordem de serviço para a construção da Escola Municipal Santa Luzia, que substituirá o antigo CAIC, e a cessão da antiga Delegacia da Polícia Civil para sediar a Guarda Municipal Patrimonial e Sala de Videomonitoramento de Penedo.

Texto Fernando Vinícius

Foto da capa e última inserida no texto – Pei Fon/Agência Alagoas

Vídeo e Imagem de drone na notícia – Ricardo Alves/Secom PMP

Galeria de fotos- Deywisson Duarte/Secom PMP