Vídeo BKFC 41: Dillon Winemiller destrói Matthew Maestas em 7 segundos

Sete segundos foi tudo o que Dillon Winemiller precisou para vencer Matthew Maestas por nocaute no BKFC 41.

Mas, na realidade, Maestas estava de pé após a primeira mão direita que recebeu, e os socos subsequentes que Winemiller acertou para forçar a intervenção do árbitro de Dan Miragliotta foram acadêmicos.

Confira o acabamento explosivo abaixo, cortesia do parceiro de transmissão do BKFC, FITE TV.

Foi a segunda finalização consecutiva no primeiro turno no card preliminar do BKFC 41, depois que Mitch Seybold conquistou uma vitória inesperada sobre Jack Willoughby na estreia no 1stBank Center em Denver.

Winemiller conquistou sua primeira vitória no BKFC após uma derrota por nocaute técnico para Tony Jenkins em sua estreia promocional. De acordo com bancos de dados online, a derrota de Maestas no sábado foi a primeira como profissional.

O BKFC 41 é encabeçado por uma luta meio-pesada (boxe) entre o ex-campeão dos médios do UFC Luke Rockhold e o veterano do meio-médio do UFC que virou boxeador sem luvas Mike Perry.