Vídeo: Brock Lesnar pega e arremessa oponente de 2,10 metros e 410 libras na WrestleMania 39

Não é sempre que Brock Lesnar é o homem menor em qualquer uma de suas lutas na WWE, mas foi exatamente isso que o ex-campeão do UFC enfrentou no domingo na WrestleMania 39.

Durante a segunda noite do evento anual, Lesnar enfrentou um oponente chamado Omos (nome verdadeiro Tolulope “Jordan” Omogbehin) – um atleta com 2,10 metros de altura e 410 libras. Embora esse não seja seu tamanho exato, Omos é definitivamente um homem gigante, e ele provou isso batendo Lesnar no ringue várias vezes durante a partida.

Não foi até mais tarde que Lesnar finalmente ganhou a vantagem, que foi quando ele conseguiu ficar atrás de Omos para envolver o homem enorme com as mãos e jogá-lo no tatame com vários suplexes alemães. Enquanto a jogada exigia alguma ajuda de seu oponente quando Lesnar levantou e jogou seu oponente no chão, a finalização da luta definitivamente exigiu uma séria demonstração de força.

Para fechar a luta, Lesnar pegou Omos do chão para seu finalizador F-5 característico – um movimento que viu o ex-peso pesado do UFC de 45 anos colocar o gigante em seus ombros antes de levantá-lo e jogá-lo no chão, ganhando um contagem de três para a vitória.

Foi um feito impressionante de força, mas isso não é novidade para Lesnar, que frequentemente exibe seu incrível poder durante suas lutas com a WWE.

Embora Lesnar seja geralmente um dos maiores empates na WrestleMania e muitas vezes no evento principal, ele abriu o card na noite de domingo para sua luta contra Omos. O desempenho de Lesnar também contou como sua 12ª luta na WrestleMania – um raro prêmio para superestrelas da WWE, com apenas 19 outros lutadores profissionais realizando o mesmo feito.