Vídeo: Chase DeMoor é desclassificado após nocautear oponente em cena ultrajante no Misfits Boxing 6

Stevie Knight pode ter conseguido uma vitória sobre Chase DeMoor na noite de sexta-feira no Misfits Boxing 6, mas certamente não foi a maneira como ele desenhou.

Uma personalidade popular do YouTube, Knight conquistou uma vitória sobre DeMoor por desqualificação depois que a estrela do reality show da Netflix descarregou uma salva de socos tardios que iniciaram uma briga no ringue. Em uma cena ultrajante, DeMoor nocauteou Knight com uma combinação e continuou a acertá-lo com pelo menos cinco socos na cabeça do lutador caído. DeMoor então comemorou quando membros furiosos da equipe de Knight correram para o ringue.

Assista ao vídeo da cena ridícula abaixo.

DeMoor, que estrelou a segunda temporada da série da Netflix Quente demais para manusear e a primeira temporada do serviço de streaming Combinação perfeita, caiu para 0-2 como boxeador profissional com a derrota.

Knight mudou para 1–0 como boxeador profissional com a vitória por desqualificação.

Confira os resultados completos do Misfits Boxing 6 aqui.