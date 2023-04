Vídeo: Conferência de Imprensa do UFC 287

O campeão dos médios do UFC, Alex Pereira, e o ex-campeão Israel Adesanya trocaram olhares e não hesitaram em encarar a tão esperada revanche no sábado, no UFC 287.

Pereira e Adesanya se juntaram aos vários desafiantes ao título dos meio-médios do UFC, Jorge Masvidal e Gilbert Burns, bem como aos competidores do card principal do UFC 287 no palco em Miami, que hospeda o pay-per-view da ESPN+.

Confira a coletiva de imprensa do UFC 287 para Pereira x Adesanya 2 na coletiva de quarta-feira no vídeo acima, e os confrontos completos no vídeo abaixo.