Vídeo: Conor McGregor dá conselhos a Ryan Garcia após derrota para Gervonta Davis: ‘Quero ver de novo sem cláusula de reidratação’

Após sua derrota na sétima rodada para Gervonta Davis no sábado, Ryan Garcia foi recebido em seu vestiário pelo superastro do UFC Conor McGregor, que aconselhou o jovem de 24 anos a manter a cabeça erguida.

Davis conquistou a vitória no evento principal do massivo cartão de boxe na T-Mobile Arena em Las Vegas. Garcia compartilhou o vídeo do discurso apaixonado de McGregor em sua página do Instagram, onde “The Notorious” disse que espera ver os dois lutadores voltarem com tudo em um campo de jogo igual.

“Ele está 1 a 0 em você, vocês são os dois maiores nomes da divisão, quero ver isso de novo”, disse McGregor a Garcia. “Quero ver de novo agora, e quero ver sem cláusula de reidratação. Seriamente.

“Todo respeito do mundo para você. Você é o futuro, você é o futuro deste jogo, e vou ficar de olho em você o tempo todo.”

A derrota quebrou a invencibilidade de 23 lutas de Garcia, enquanto Davis melhorou para 29-0 com impressionantes 27 nocautes.