Vídeo: Conor McGregor declara ‘Gostaria disso’ após enfrentar Mike Perry no BKFC 41

Conor McGregor fez uma aparição surpresa no BKFC 41 no sábado e até entrou no ringue para um confronto amistoso contra Mike Perry.

A estrela irlandesa ouviu o rugido da multidão de Denver enquanto caminhava ao lado do ringue para as lutas, onde assistiu aos ex-adversários Eddie Alvarez e Chad Mendes se enfrentarem no evento co-principal. Na luta principal, McGregor testemunhou a vitória de Perry para 3 a 0 em uma competição sem luvas depois que ele parou o ex-campeão do UFC Luke Rockhold no segundo round.

Depois, Perry pediu um olhar fixo com McGregor e, apesar do olhar intenso em seus olhos, os lutadores foram bastante amigáveis ​​ao posar para fotos juntos. Durante o confronto, McGregor declarou “nunca vou me aposentar” antes de homenagear os lutadores que competiram no BKFC 41.

“É uma configuração incrível aqui”, disse McGregor. “Casamento incrível. Narrativa incrível. Eu tive que vir aqui. Eu voei imediatamente. Eu não ia perder isso e não decepcionou. Todos esses lutadores que entram aqui são guerreiros e todos têm meu respeito”.

Enquanto ele está obviamente sob contrato com o UFC com um confronto esperado contra Michael Chandler no final do ano, McGregor parecia manter a porta aberta para um futuro potencial na luta sem luvas.

Ele até colocou o título do BKFC no ombro ao passar pelas cordas para cumprimentar Perry no ringue.

“Estou nesse jogo”, disse McGregor. “Eu estaria nisso. Como eu estou aparecendo aqui e já estou com o cinturão? Venha pegar, amor! Venha pegar a alça, baby!

McGregor foi obviamente a maior estrela presente no sábado, mas havia muitos rostos familiares na multidão, incluindo o ex-campeão do UFC Kamaru Usman, Justin Gaethje e Donald “Cowboy” Cerrone, que também assistiram às lutas de Denver.