Vídeo da coletiva de imprensa do BKFC 41

Assista à coletiva de imprensa pré-luta para o evento BKFC 41 na quinta-feira em Denver.

A coletiva de imprensa apresenta os headliners Mike Perry e Luke Rockhold e outros lutadores enquanto respondem perguntas para a mídia antes do confronto no sábado no 1stBank Center em Broomfield, Colorado.

A coletiva de imprensa é aberta ao público e acontece às 15h, horário local. O Tom’s Watch Bar em Coors Field (McGregor Square) hospeda o evento.

BKFC 41 vai ao ar no pay-per-view FITE TV e BKFC.com.