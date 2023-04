Vídeo da pesagem do BKFC 41 – MMA Fighting

Na pesagem do BKFC 41, todos os 24 lutadores do card de sábado sobem na balança na sexta.

No evento principal, o ex-campeão dos médios do UFC Luke Rockhold e Mike Perry se enfrentam no evento principal. Ambos os lutadores terão que atingir o limite dos médios de 185 libras (com uma libra permitida para uma luta sem título).

Assista ao vídeo ao vivo das pesagens acima, começando às 20:00 ET.

Também no card do BKFC 41 está o evento co-principal entre o ex-campeão dos leves do UFC Eddie Alvarez e o três vezes desafiante ao título dos penas do UFC Chad Mendes em uma disputa dos leves. A campeã peso mosca Christine Ferea também defende seu cinturão até 125 libras contra a ex-campeã peso pena Bec Rawlings.

Veja abaixo os resultados da pesagem do BKFC 41:

Cartão Principal (FITE TV às 21:00 ET)

Luke Rockhold (185,4) vs. Mike Perry (184,2)

Chad Mendes (166) vs. Eddie Alvarez (165)

Christine Ferea (124,3) vs. Bec Rawlings (124,4)

Josh Copeland (272) vs. Ben Rothwell (287)

Chris Camozzi (204,8) vs. Daniel Spohn (203.2)

Brandon Girtz (165,8) vs. Christian Torres (164,7)

Mike Alvarado (153,7) vs. James Brown (154,1)

Gabrielle Roman (139,4) vs. Khortni Kamyron (141)

Card Preliminar (YouTube às 20:00 ET)

Marcus Edwards (175,8) contra Jay Jackson (175,6)

Matthew Maestas (183,2) vs. Dillon Winemiller (188,2)

Jack Willoughby (154,7) vs. Mitch Seybold (154,8)