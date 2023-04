Vídeo da pesagem do PFL 3 – MMA Fighting

Assista ao vídeo da pesagem cerimonial do PFL 3: Aubin-Mercier vs. Burgos, que acontece no The Theatre do Virgin Hotels em Las Vegas na noite de sexta-feira.

Olivier Aubin-Mercier começa sua defesa de sua campanha pelo campeonato dos leves em 2022 enfrentando Shane Burgos no que será a estreia de Burgos na liga. O ex-candidato peso-pena do UFC recentemente se separou dessa promoção em uma seqüência de duas vitórias consecutivas.

Na pesagem oficial de quinta-feira, Aubin-Mercier subiu na balança com 155,4 libras, enquanto Burgos pesava 156 libras.

Na outra luta da noite, o campeão dos meio-médios de 2023, Sadibou Sy (171), busca sua quinta vitória consecutiva ao enfrentar o ex-titular do Brave CF, Jarrah Hussein Al-Silawi (170,8).

As pesagens cerimoniais estão programadas para ir ao ar às 21:00 ET.

Todos os 24 lutadores que compareceram à pesagem oficial da manhã de quinta-feira atingiram o peso com sucesso.

Em uma peculiaridade de programação, o card principal da ESPN de cinco lutas encabeçado por Aubin-Mercier e Shane Burgos acontecerá no início da noite, com Sy e Al-Silawi fechando a parte ESPN + de sete lutas do card depois.

Veja abaixo os resultados da pesagem do PFL 3.

Cartão principal (ESPN/ESPN+, 19:00 ET)

Olivier Aubin-Mercier (155,4) vs. Shane Burgos (156,0)

Clay Collard (154,4) contra Yamato Nishikawa (153,4)

Denis Goltsov (245.4) vs. Cezar Ferreira (215.8)

Carlos Leal (168,8) vs. Davi Zawada (170.6)

Magomed Umalatov (170,4) vs. Dilano Taylor (169,0)

Pós-liminares (ESPN+, 21h30 ET)

Sadibou Sy (171,0) vs. Jarrah Al Silawi (170.8)

Magomed Magomedkerimov (171,0) vs. Ben Egli (170.2)

Raush Manfio (155,8) vs. Alexander Martinez (155,2)

Shane Mitchell (171,0) vs. Nayib Lopez (170,4)

Bruno Miranda (156,0) vs. Ahmed Amir (155,0)

Zach Juusola (170,8) vs. Brandon Jenkins (170,6)

Natan Schulte (155,6) vs. Steve Ray (155,8)