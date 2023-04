Vídeo da pesagem do UFC 287 – MMA Fighting

AO VIVO! Assista UFC 287 PPV na ESPN+ aqui!

REVENDA DO CAMPEONATO DOS MEIOS! Ultimate Fighting Championship (UFC) retorna a Miami, Flórida, pela primeira vez em quase 20 anos no sábado, 8 de abril de 2023, com uma disputa de título de grande sucesso que verá Alex Pereira tentar sua primeira defesa de título com sucesso contra o ex-titular e candidato ao topo do ranking Israel Adesanya. No co-evento principal pay-per-view (PPV) do UFC 287, ex-desafiantes do título dos meio-médios colidem quando Gilbert Burns batalhas jorge masvidal.

